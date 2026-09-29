La actividad económica de República Dominicana crece 4,5% interanual a agosto

El IMAE es un indicador estadístico que mide el comportamiento de la producción de bienes y servicios y que refleja la senda de crecimiento del producto interno bruto (PIB).

El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró un crecimiento interanual promedio de 4,5 % entre enero y agosto de 2026 en República Dominicana, por encima del 2,3 % del mismo período de 2025, según las cifras preliminares divulgadas por el Banco Central (BCRD).

En agosto pasado, el IMAE presentó un crecimiento interanual de 3,8 %, impulsado principalmente por la construcción, que aumentó un 7,9 %, la manufactura de zonas francas (3,4 %), la manufactura local (3,1 %) y los servicios, que en conjunto crecieron un 4,1 %.

El sector de hoteles, bares y restaurantes creció un 2,3 % interanual en agosto, favorecido principalmente por el aumento de la llegada de pasajeros no residentes por vía aérea.

En contraste, la minería cayó un 14,6 % y la actividad agropecuaria se contrajo un 1,4 % durante agosto.

La contracción de la minería en agosto estuvo asociada principalmente al descenso en el volumen de extracción de oro debido a mantenimientos programados en la principal planta del país. Pese a la caída mensual, la actividad acumuló un crecimiento de 3,6 % entre enero y agosto.

La economía dominicana creció un 2,1 % del PIB en 2025, por debajo del 5 % del año anterior, y se espera que este 2026 se expanda un 4,5 %.