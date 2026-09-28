Latinoamérica debe invertir US$178.000 millones en aeropuertos hasta 2055

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El tráfico de pasajeros aéreos en Latinoamérica y el Caribe creció un 1,9 % en la primera mitad de 2026, mientras que la carga movilizada también se incrementó en un 3,6 % en ese mismo periodo.

Por Agencia EFE Latinoamérica necesitará en los próximos 30 años inversiones por valor de US$178.000 millones en aeropuertos para atender la demanda del transporte aéreo, según una estimación presentada por el Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe (ACI-LAC, en inglés). Durante la celebración en Lima de la Asamblea General Anual, Conferencia y Exposición Mundial de ACI-LAC y ACI World, el director general de ACI-LAC, Rafael Echevarne, señaló que esa proyección significa pasar de un promedio de inversión en infraestructura aeroportuaria de US$3.400 millones al año a US$8.700 millones.

Echevarne detalló que el tráfico de pasajeros aéreos en Latinoamérica y el Caribe creció un 1,9 % en la primera mitad de 2026, mientras que la carga movilizada también se incrementó en un 3,6 % en ese mismo periodo. Por ello, mantienen su expectativa de cerrar el año con 809 millones de pasajeros atendidos en los aeropuertos de la región y una previsión de que la demanda crezca de manera sostenida hasta alcanzar los 1.500 millones de pasajeros en 2045. Pese a que la recuperación de la industria de la aviación fue casi instantánea tras la caída por la pandemia de la Covid-19, Echevarne apuntó que todavía hay 133 aeropuertos en la región que no han recuperado sus niveles de volumen de pasajeros previos a esa emergencia sanitaria. Asimismo, hay 161 aeropuertos cuyo volumen de carga tampoco se ha recuperado todavía después de la pandemia y 194 terminales aéreos cuyo número de movimientos sigue igualmente por debajo de los niveles previos a 2020.