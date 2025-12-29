Softbank comprará inversora de EEUU por US$4.000 millones para impulsar la IA

POR EFE

El grupo de telecomunicaciones japonés Softbank anunció este martes que comprará la firma de inversión estadounidense DigitalBridge por unos 620.000 millones de yenes (unos 4.000 millones de dólares), para construir infraestructura de inteligencia artificial (IA).

"La adquisición de DigitalBridge reforzará los cimientos de nuestro centro de datos de IA de última generación y promoverá la visión del grupo Softbank", dijo el director ejecutivo de la compañía nipona, Masayoshi Son, en un comunicado.

Softbank adquirirá las acciones ordinarias de la empresa por 16 dólares, una prima del 15 % sobre el precio de cierre del día 26, añadió en la nota.