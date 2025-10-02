OpenAI se valora en US$500.000 millones tras cerrar acuerdo con inversores

Empresas & Management

Un grupo que incluye a los inversores existentes SoftBank y MGX, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, pagó alrededor de US$6.600 millones para comprar acciones propiedad de empleados de OpenAI.

Por Agencia EFE La empresa de inteligencia artificial (IA) OpenAI cerró un acuerdo con inversores que valora a la compañía creadora de ChatGPT en unos US$500.000 millones, según informa The Wall Street Journal. Un grupo que incluye a los inversores existentes SoftBank y MGX, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, pagó alrededor de US$6.600 millones para comprar acciones propiedad de empleados de OpenAI, según el medio.

A principios de este año, SoftBank acordó liderar una inversión de US$40.000 millones en la empresa de IA, con una valoración de US$300.000 millones. Nvidia y OpenAI anunciaron recientemente un plan que exige al fabricante de chips invertir hasta US$100.000 millones en la empresa de IA. No obstante, The Wall Street Journal señala que OpenAI prevé ingresos de US$13.000 millones este año y una pérdida neta de miles de millones de dólares, ya que si bien la empresa ha visto un crecimiento entre los consumidores con 700 millones de usuarios semanales, la tecnológica también ha asumido grandes gastos.