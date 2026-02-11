KFC Costa Rica invertirá US$9,1 millones en la apertura de nuevos restaurantes

Empresas & Management

Por revistaeyn.com KFC Costa Rica anunció que invertirá US$9,1 millones en la apertura de siete restaurantes adicionales en 2026, un movimiento que le permitirá cerrar con un total proyectado de 74 locales en operación. Las nuevas sucursales estarán distribuidas en provincias estratégicas como Guanacaste, Heredia, San José y Alajuela, con especial atención en la Zona de Occidente.

La inversión prevista no solo se traduce en infraestructura. Según la empresa, la apertura de estos restaurantes generará 175 empleos directos, además de una cadena de oportunidades indirectas vinculadas a proveedores nacionales, servicios de entrega a domicilio, construcción y otros encadenamientos productivos. El gerente general de KFC Costa Rica, Alfonso Gutiérrez, destacó que la meta es sostener el ritmo de crecimiento alcanzado en 2025, año en que la firma logró inaugurar siete establecimientos en un mismo periodo. No obstante, subrayó que la expansión continuará bajo un enfoque responsable, alineado con el desarrollo económico y social del país. Guanacaste se perfila como el eje principal de esta nueva etapa, con tres restaurantes programados para esa provincia a lo largo de 2026. Las ubicaciones específicas se darán a conocer conforme avancen los procesos constructivos. En paralelo, la empresa habilitará convocatorias de contratación dirigidas prioritariamente a residentes de las zonas donde operarán los nuevos puntos de venta.