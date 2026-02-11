KFC Costa Rica invertirá US$9,1 millones en la apertura de nuevos restaurantes

Por revistaeyn.com
KFC Costa Rica anunció que invertirá US$9,1 millones en la apertura de siete restaurantes adicionales en 2026, un movimiento que le permitirá cerrar con un total proyectado de 74 locales en operación.
Las nuevas sucursales estarán distribuidas en provincias estratégicas como Guanacaste, Heredia, San José y Alajuela, con especial atención en la Zona de Occidente.
La inversión prevista no solo se traduce en infraestructura. Según la empresa, la apertura de estos restaurantes generará 175 empleos directos, además de una cadena de oportunidades indirectas vinculadas a proveedores nacionales, servicios de entrega a domicilio, construcción y otros encadenamientos productivos.
El gerente general de KFC Costa Rica, Alfonso Gutiérrez, destacó que la meta es sostener el ritmo de crecimiento alcanzado en 2025, año en que la firma logró inaugurar siete establecimientos en un mismo periodo. No obstante, subrayó que la expansión continuará bajo un enfoque responsable, alineado con el desarrollo económico y social del país.
Guanacaste se perfila como el eje principal de esta nueva etapa, con tres restaurantes programados para esa provincia a lo largo de 2026. Las ubicaciones específicas se darán a conocer conforme avancen los procesos constructivos. En paralelo, la empresa habilitará convocatorias de contratación dirigidas prioritariamente a residentes de las zonas donde operarán los nuevos puntos de venta.
El plan de crecimiento también incluye la modernización de locales existentes. La compañía prevé ejecutar remodelaciones orientadas a optimizar espacios y mejorar la eficiencia operativa, incorporando tecnologías de ahorro energético, sistemas de iluminación LED y mecanismos para reducir el consumo de agua.
En el ámbito social, cada inauguración estará acompañada por acciones solidarias mediante el programa “Pieza a Pieza”. Durante 2026, la cadena realizará donaciones mensuales de alimentos a organizaciones sin fines de lucro en las comunidades donde abra restaurantes, con el objetivo de beneficiar al menos a siete ONG que atienden a poblaciones vulnerables.
La estrategia se complementa con su iniciativa de sostenibilidad “Cocinando un mejor mañana”. En 2025, la empresa reportó una reducción del 14 % en su consumo eléctrico y del 4 % en agua potable, gracias a la implementación de equipos de bajo consumo e infraestructura más eficiente, prácticas que se replicarán en los nuevos locales.
A ello se suma el fortalecimiento del ecosistema digital. Al cierre de 2025, KFC se convirtió en la primera cadena de comida rápida del país en contar con kioscos de autoservicio en el 100 % de sus restaurantes, un paso que apunta a procesos más ágiles y personalizados.