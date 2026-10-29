Supermercados Xtra emite bonos por hasta US$95M en el mercado de valores de Panamá

Por: Revistaeyn.com
Supermercados Xtra, una de las cadenas del sector retail de Panamá, regresó al mercado de valores del país con una emisión de bonos corporativos por hasta US$95 millones, una operación orientada principalmente a refinanciar compromisos financieros existentes.
La colocación, anunciada el 28 de octubre de 2026, corresponde a la Serie C de su Programa de Bonos Rotativos Corporativos y tiene un plazo de tres años, con vencimiento el 28 de octubre de 2029.
Según informó la compañía, los títulos devengarán intereses a una tasa fija escalonada: 6,50% anual durante el primer año, 6,75% durante el segundo y 7,00% durante el tercero.
La operación representa un nuevo movimiento financiero de una empresa que cuenta con más de 60 sucursales en Panamá y que forma parte del ecosistema comercial del país, integrado por proveedores de productos de consumo masivo, operadores logísticos, distribuidores y empresas de servicios.
¿A qué destinará Supermercados Xtra los US$95 millones?
De acuerdo con la información difundida por la compañía, los recursos provenientes de la emisión se utilizarán para atender tres grupos de obligaciones financieras existentes.
En primer lugar, se destinarán hasta US$65 millones para redimir bonos correspondientes a la Serie B, mientras que otros US$10 millones se utilizarán para cancelar compromisos de la Serie D de los Bonos 2019.
Los US$20 millones restantes se destinarán a cancelar saldos de diversas líneas de crédito existentes a la fecha de liquidación.
La distribución prevista de los recursos muestra que el objetivo central de la operación es el refinanciamiento de deuda, mediante la sustitución de obligaciones anteriores por una nueva emisión con condiciones financieras definidas para los próximos tres años.
Aunque el comunicado no detalla las tasas ni los vencimientos de las obligaciones que serán canceladas, el movimiento permite identificar una estrategia de administración de pasivos financieros.
No se informó que los fondos obtenidos mediante esta emisión se destinarán directamente a la apertura de nuevas sucursales, adquisiciones o inversiones de capital.
Fitch mantiene calificación A(pan) con perspectiva estable
Los bonos cuentan con una calificación crediticia A(pan), con perspectiva estable, asignada por Fitch México S.A. de C.V.
La nota está alineada con la calificación nacional de largo plazo de Supermercados Xtra y de su Programa de Bonos Rotativos Corporativos, ratificada el 7 de agosto de 2026.
Según la escala utilizada por Fitch, esta categoría refleja expectativas de bajo riesgo de incumplimiento en comparación con otros emisores u obligaciones dentro del mercado panameño.
Se trata de una evaluación relativa al entorno crediticio nacional, y no de una garantía de pago ni de una calificación equivalente a la escala internacional de la agencia.
Para los participantes del mercado de capitales, las evaluaciones crediticias constituyen una referencia relevante sobre la capacidad de los emisores para cumplir con sus compromisos financieros.
Xtra apuesta por crecimiento y tecnología
Jean-Christophe Tijeras, CEO de Supermercados Xtra, destacó que el regreso al mercado bursátil forma parte de la estrategia financiera y de crecimiento de la compañía.
"Regresar al mercado de valores es una muestra de la confianza que los inversionistas depositan en Supermercados Xtra. Seguimos enfocados en crecer con disciplina, invertir en tecnología y estar cada vez más cerca de las familias panameñas, respaldados por la calidad de nuestro negocio, nuestra estrategia y el equipo que lidera la empresa", afirmó el ejecutivo.
La empresa cuenta con más de 36 años de trayectoria en Panamá y opera una red de más de 60 sucursales, bajo un modelo comercial enfocado en ofrecer productos a precios accesibles.
Su dimensión operativa también convierte a la cadena en un participante relevante para empresas proveedoras de alimentos, artículos de consumo masivo, servicios logísticos y soluciones tecnológicas vinculadas al comercio minorista.
Supermercados Xtra es un emisor registrado ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y sus valores se negocian en la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex), bajo el símbolo XTRA.
Con esta nueva emisión, la compañía vuelve a utilizar el mercado de capitales panameño como instrumento de financiamiento corporativo, en una operación cuyo resultado deberá evaluarse en función de la evolución de sus obligaciones financieras y de su estrategia de crecimiento.