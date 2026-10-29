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El Salvador avanza con el montaje de estructuras de Aeropuerto del Pacífico

El inicio de las operaciones comerciales está previsto para el segundo semestre de 2027, fecha que marcaría el comienzo de una nueva etapa para la conectividad aérea del oriente salvadoreño.

Por revistaeyn.com El montaje de estructuras de gran tamaño en la terminal de pasajeros del Aeropuerto del Pacífico, en el oriente de El Salvador, marca una nueva etapa en el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria que se construye, con una propuesta arquitectónica que destacará por su cubierta de formas curvas y sus dimensiones. Los trabajos se concentran en la instalación de piezas metálicas de varias toneladas que conformarán parte de la fachada y la cubierta del edificio.

Para estas labores, los equipos de construcción utilizan grúas de gran capacidad que permiten elevar y colocar cada componente con precisión, con el objetivo de dar forma a una terminal de diseño moderno. La estructura proyectada busca convertirse en uno de los elementos visuales distintivos del aeropuerto, cuya construcción pretende ampliar la conectividad aérea del país y generar nuevas oportunidades económicas en la zona oriental. El avance de las obras representa uno de los componentes visibles del proyecto, que aspira a impulsar el turismo, el comercio y la inversión en La Unión y sus alrededores. La ubicación también ofrece posibilidades para fortalecer los vínculos con otros países de Centroamérica, mediante una infraestructura orientada a facilitar el desplazamiento de viajeros.