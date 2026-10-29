Boeing: Tráfico aéreo de mercancías se duplicará en los próximos 20 años

Empresas & Management

Respecto a la flota mundial de cargueros, estimó que crecerá un 67 % para 2045, desde 2.395 aviones en 2025 hasta 4.010, y opinó que los operadores necesitarán 2.930 cargueros nuevos y convertidos para cubrir el crecimiento del tráfico y reemplazar los aviones próximos al final de su vida útil.

Por Agencia EFE El fabricante de aviones estadounidense Boeing pronosticó que el tráfico aéreo de mercancías se duplicará en los próximos 20 años, en parte por los envíos urgentes relacionados con la fabricación avanzada y el hardware para inteligencia artificial (IA). Así lo indicó en su informe de previsiones bienal en el foro Air Cargo de la Asociación Internacional de Carga Aérea (TIACA), celebrado en Miami, en el que analiza los mercados de carga aérea más importantes, las tendencias del sector y la futura evolución de la flota mundial de cargueros.

Boeing estimó que, debido al aumento del tráfico de mercancías para 2045, la flota de cargueros superará los 4.000 aviones, y aparte de los envíos relacionados con la IA, atribuyó el impulso a la diversificación de las cadenas de suministro y el aumento del volumen del comercio electrónico. La empresa destacó que el tráfico mundial de carga aérea registró un nuevo récord anual en 2025, con un crecimiento de cerca del 5% respecto a 2024, "a pesar de la volatilidad comercial y de la inestabilidad geopolítica", según un comunicado. "Según IATA, más del 70 % de los bienes relacionados con la IA se transportaron en avión en 2025", detalló. Respecto a la flota mundial de cargueros, estimó que crecerá un 67 % para 2045, desde 2.395 aviones en 2025 hasta 4.010, y opinó que los operadores necesitarán 2.930 cargueros nuevos y convertidos para cubrir el crecimiento del tráfico y reemplazar los aviones próximos al final de su vida útil.