Tether intenta adquirir al gigante italiano del fútbol Juventus FC

Tether ha presentado una propuesta vinculante en efectivo para adquirir la totalidad de la participación de Exor en la Juventus Football Club, que representa el 65,4 % del capital social emitido por el club.

Si la propuesta es aceptada, Tether planea hacer una oferta pública de adquisición por las acciones restantes al mismo precio, financiada íntegramente con su propio capital. La empresa de criptomonedas también se ha comprometido a invertir 1.000 millones de euros en el apoyo y desarrollo del club tras la finalización de la transacción.

"Para mí, la Juventus siempre ha formado parte de mi vida", dijo Paolo Ardoino, CEO de Tether. "Crecí con este equipo. De niño, aprendí lo que significaban el compromiso, la resiliencia y la responsabilidad al ver a la Juventus enfrentar el éxito y la adversidad con dignidad. Esas lecciones se quedaron conmigo mucho después del pitido final."