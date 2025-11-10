Precio del bitcoin tambalea un año después de la victoria de Donald Trump

Finanzas

Por Agencia EFE El bitcoin, la criptomoneda más utilizada del mercado, ha arriesgado estos días los US$100.000 por primera vez desde junio, precisamente en una semana en la que se ha cumplido un año del triunfo electoral de Donald Trump, que espoleó el mercado de los criptoactivos. Su victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 5 de noviembre de 2024 disparó el precio del bitcoin, que pasó de negociarse a US$67.086, el día 5, a intercambiarse por US$91.740 dólares el 15 de noviembre, una revalorización del 36,7 % en apenas diez días.

Tras superar por primera vez los US$100.000 dólares en diciembre, la criptodivisa se estabilizó en los US$90.000 y cerró el 2024 en US$93.714. Casi dos meses después de la toma de posesión de Trump, que fue el 20 de enero, el republicano ordenó la creación de una reserva estatal de criptomonedas y presidió incluso un simposio entre representantes de su Gobierno y del sector de las divisas electrónicas con el objetivo de dar pie a una nueva regulación que impulsara a la industria.

$Trump

Mientras Trump Media, la empresa de Trump que engloba su red social Truth Social, anunció un plan para ofrecer servicios financieros enfocados a las criptomonedas, el propio presidente llegó incluso a crear una criptomoneda llamada $Trump y ofreció una cena a los principales ‘tenedores’ de esa moneda digital. Estas iniciativas auparon al sector y durante el primer semestre de 2025 el mercado siguió su tendencia alcista, lo que cristalizó en un nuevo máximo histórico el pasado 6 de octubre, cuando se alcanzaron los US$126.251. No obstante, desde ese récord, la criptomoneda se ha ido deshinchando y retrocediendo hasta poner en duda los US$100.000, una bajada del 20,8 % en este último mes. La mayor caída se produjo entre el 8 y el 11 de octubre, cuando retrocedió más de un 10 % desde esos máximos.