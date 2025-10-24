Canal de TV argentino Telefe tiene nuevo dueño: Gustavo Scaglione

POR EFE

Paramount, integrante del grupo estadounidense Skydance Media, anunció este jueves que concretó la venta de Telefe, uno de los principales canales de televisión de Argentina, a la firma Televisión Litoral, del empresario de medios Gustavo Scaglione.

La transacción incluye la sede principal de Telefe en Buenos Aires y sus tres filiales regionales en las ciudades argentinas de Rosario, Santa Fe y Córdoba.

"Esto marca un cambio significativo en el panorama mediático argentino, al volver Telefe a manos locales tras años de gestión internacional", destacó Paramount en un comunicado.

Paramount era dueño de Telefe desde 2016, cuando compró el canal al grupo español Telefónica.