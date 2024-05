TikTok y ByteDance demandan para bloquear ley que busca la venta o prohibición en EEUU

"Por primera vez en la historia, el Congreso ha promulgado una ley que somete a una única plataforma de expresión a una prohibición permanente a nivel nacional", dijeron las compañías en la demanda.

La Casa Blanca y el Departamento de Justicia de Estados Unidos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La demanda dice que la desinversión "simplemente no es posible: ni comercialmente, ni tecnológicamente, ni legalmente. ... No hay duda: la Ley (ley) obligará al cierre de TikTok para el 19 de enero de 2025, silenciando a los 170 millones de estadounidenses que usan la plataforma para comunicarse de maneras que no se pueden replicar en ningún otro lugar".

La demanda es el último movimiento de TikTok para mantenerse a la vanguardia de los esfuerzos para cerrarlo en Estados Unidos, ya que empresas como Snap y Meta buscan capitalizar la incertidumbre política de TikTok para quitarle dólares publicitarios a su rival.

Impulsada por las preocupaciones entre los legisladores estadounidenses de que China pudiera acceder a datos sobre estadounidenses o espiarlos con la aplicación, la medida fue aprobada abrumadoramente en el Congreso solo unas semanas después de ser presentada.