Monsanto llega a acuerdos extrajudiciales en algunas demandas por el BPC

POR EFE

Monsanto, compañía estadounidense de agroquímicos y biotecnología propiedad de la alemana Bayer, ha llegado a acuerdos extrajudiciales en algunas demandas en EEUU por los bifenilos policlorados (BPCs).

El grupo químico y farmacéutico Bayer informó este lunes de que Monsanto ha logrado un acuerdo con más de 200 demandantes que consideraron haber sufrido problemas de salud por los BPCs del campus de la escuela del estado de Washington Sky Valley Education Center.

Los costes de los acuerdos extrajudiciales están cubiertos con las provisiones para los BPCs que Bayer comunicó en el segundo trimestre del año.

Bayer, cuyas acciones subían un 2,5 % en la Bolsa de Fráncfort, dijo que el contenido de los acuerdos es confidencial.