Trump pide a empresas extranjeras respetar leyes migratorias

Los agentes de HSI detuvieron a un total de 475 trabajadores surcoreanos que estaban indocumentados o trabajando ilegalmente en una planta de Hyundai, localizada en el condado de Bryan.

Por Agencia EFE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a las empresas extranjeras "respetar" las leyes migratorias del país y las alentó a entrenar a trabajadores estadounidenses, tras una redada masiva de migración en una planta de Hyundai donde se detuvieron casi 500 personas, la mayoría de Corea del Sur. "Sus inversiones son bienvenidas, y los animamos a que TRAIGAN LEGALMENTE a su gente muy inteligente, con gran talento técnico, para construir productos de clase mundial", escribió el mandatario en su cuenta de la plataforma Truth Social.

"Haremos que sea rápida y legalmente posible que lo hagan. A cambio, lo que pedimos es que contraten y capaciten a trabajadores estadounidenses", continuó. El operativo tuvo lugar el pasado jueves en una megaplanta de Hyundai en el estado sureño de Georgia. La mayor parte de los migrantes detenidos eran surcoreanos que no tenían permiso legal para trabajar en el país. Como resultado de la redada, que se considera el mayor de su tipo en la historia del HSI, los agentes detuvieron a un total de 475 trabajadores que estaban indocumentados o trabajando ilegalmente en la planta, localizada en el condado de Bryan, a unas 30 millas al oeste de Savannah. La mayoría de los detenidos fueron puestos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y se encuentran en el Centro de Procesamiento de Folkston, en el sureste de Georgia, a pocas millas de Jacksonville, Florida.