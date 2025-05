Los mejores consejos de Warren Buffett para una carrera exitosa

"No te preocupes demasiado por los salarios iniciales, y ten mucho cuidado para quién trabajas, porque adoptarás los hábitos de las personas que te rodean", dijo Buffett en la reunión de accionistas de este año.

"Siempre les he dicho a mis hijos que su sonido no es el mío, pero no necesariamente lo encuentras en el primer trabajo que tomas", dijo Buffett. "Pero si tienes suerte como yo, lo encuentras cuando eres muy joven y luego sigues haciéndolo".

Establecer límites, decir 'no' Durante la reunión de accionistas del año pasado, se recordó haber pasado por numerosos obstáculos para establecer una hora para hablar con Buffett. Una vez que accedió a la entrevista, y Segal comenzó a tratar de encontrar un tiempo con la secretaria de Buffett, ella se llevó una sorpresa.

"Fue como, 'OK, esta semana está disponible el lunes', y fue un gran bloque de tiempo. Martes, gran bloque de tiempo, miércoles, él tiene esto. Jueves, gran bloque de tiempo", dijo. "Y me acabo de dar cuenta de que él es quien es porque guarda su tiempo. Y tiene tiempo para hacer las cosas importantes. No está sobrecargado de horarios".

Si llegó a cierto punto de su carrera, sin duda habrá muchas personas y causas compitiendo por su atención. Establecer límites le ayuda a concentrarse en las cosas importantes.

Con información de CNBC