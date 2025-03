Un mexicano asume como CEO global de Nissan

Nissan Motor Co., Ltd. confirmó como nuevo CEO al mexicano Iván Espinoza, quien asumirá el cargo a partir del 1 de abril.

Nissan dijo en el comunicado que el cambio en su liderazgo busca “lograr los objetivos de la compañía a corto y mediano plazo y al mismo tiempo posicionarla para un crecimiento a largo plazo”.

"Dado que no he podido ganarme la confianza de algunos de nuestros empleados, y como la junta directiva me hizo la solicitud, concluí que (...) un nuevo inicio será lo mejor para Nissan", dijo Uchida tras su salida, mientras que calificó a Espinosa como “verdadero hombre de coches” que “aún está en sus 40 y está lleno de energía (...) Cuento con él para superar las dificultades y conducir a Nissan fuertemente hacia el futuro", agregó.