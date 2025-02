Aline Flores asume la presidencia de Grupo Flores

Está convencida que los avances que su país logre en paridad y para impulsar el bienestar y prosperidad de las mujeres “significarán un mejor futuro para todos”.

Como empresaria, ha ganado espacios en el liderazgo gremial de su país y de la región, e impulsado la agenda de equidad en esas instancias, como líder del Comité de Género del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). Además, suma a su carrera la presidencia de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa; de la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano y del Consejo Hondureño de la Empresa Privada.

"Siempre he sido participativa, no me quedo viendo los toros detrás de la barrera, entro al terreno de juego. Así comencé en el liderazgo empresarial", contó a E&N en el especial Mujeres Desafiantes de Centroamérica, en 2017.