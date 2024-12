Nissan y Honda estudian integración empresarial para liderar movilidad global

Por revistaeyn.com / EFE

Las empresas Nissan Motor Co., Ltd. ("Nissan") y Honda Motor Co., Ltd. ("Honda") firmaron un memorando de entendimiento (MOU) para iniciar las conversaciones y consideraciones con miras a una integración empresarial, mediante el establecimiento de una sociedad holding conjunta.

Este lunes (23 de diciembre 2024), ambas compañías, dos de las principales del país asiático, celebraron una rueda de prensa en Tokio donde anunciaron el inicio de sus conversaciones, cuyo objetivo es el nacimiento del tercer mayor fabricante mundial del automotriz por volumen de ventas, por detrás de la también nipona Toyota Motor y la alemana Volkswagen AG.

"Si la integración empresarial se pudiera realizar, ambas compañías pueden aspirar a integrar sus respectivos recursos de gestión, como el conocimiento, los recursos humanos y las tecnologías; crear sinergias más profundas; mejorar la capacidad de respuesta a los cambios del mercado; y esperar mejorar el valor corporativo a medio y largo plazo", indicaron por medio de un comunicado.

En el marco del anuncio, Makoto Uchida, director, presidente, CEO y representante ejecutivo de Nissan, afirmó: "Hoy es un momento decisivo, ya que iniciamos conversaciones sobre la integración empresarial que tiene el potencial de dar forma a nuestro futuro. Si se concreta, creo que, al unir las fortalezas de ambas empresas, vamos a poder ofrecer un valor incomparable a los clientes de todo el mundo que aprecian nuestras respectivas marcas. Juntos, podemos crear una manera única para que disfruten de los vehículos, que ninguna de las dos empresas podría lograr por sí sola".

Mitsubishi Motors, de la que Nissan posee el 34 %, también se encuentra considerando cuál será su rol dentro de esta nueva unión y dijo que dará su respuesta a finales de enero, según explicó su presidente, Takao Kato, quien celebró las conversaciones entre Nissan y Honda.