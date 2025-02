Xavier Vargas: nicaragüense, centroamericano, latino y global

¿Las puertas de Cargill cómo se le abren?

Esa es una historia interesante, yo soy nicaragüense pero (cuándo salió a estudiar al Tec) estaba viviendo en Honduras. Cuando regreso a Honduras (después de la universidad), comienzo a tener entrevistas, tanto en Honduras como en Nicaragua. Un día mi padre me dijo: “llevas tres meses de entrevistas”, y me puso como un ultimátum comenzar a trabajar. Tenía 21 años y creo que fue bueno, porque a los jóvenes nos cuesta arrancar. El primero no va a ser el trabajo perfecto, no va a ser quizás lo que hagamos toda la vida, pero me empujó a comenzar.

Inicié en una empresa local de derivado de tomate, en Comayagua Honduras, y después de un año, vino la persona que me había entrenado y me dice: “vengo a reemplazarte”. Le respondí “pero si yo no me voy a ningún lado” y me informó que me moverían a una fábrica de snacks en San Pedro Sula. Me di cuenta que los dueños de esa empresa no confiaban en mí porque decían que quería aprender el proceso, para apoyar a otras personas que querían montar un negocio similar. Realmente me ofendió.