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Un salto de calidad en el liderazgo: dirigir, acompañar y desarrollar

Saber cuándo dirigir, cuándo escuchar y cuándo dar espacio para que otros decidan es una prueba de madurez para quienes lideran. El experto David Wais explica cómo las habilidades de coaching ayudan a desarrollar equipos con mayor autonomía y responsabilidad, capaces de sostener los resultados sin depender del líder para cada decisión.

Por: David Wais (*) Hay líderes que saben qué conversación necesitan tener, qué decisión están postergando, qué comportamiento necesitan transformar o dónde su equipo podría crecer. Lo saben y esperan. Esperan más información, más certezas, más confianza. Mientras tanto, las oportunidades pasan. Uno de los grandes desafíos del liderazgo actual está justamente ahí, saber qué hacer y encontrar la valentía para hacerlo cuando los resultados presionan. Liderar no siempre ocurre en condiciones ideales, ocurre entre urgencias, conversaciones difíciles, decisiones incompletas, personas con diferentes necesidades y resultados que siguen esperando. Muchos líderes terminan haciendo más de lo que deberían, responden antes de escuchar, resuelven antes de preguntar, corrigen antes de comprender y toman decisiones que sus equipos podrían aprender a tomar. No por falta de confianza en las personas, simplemente es más rápido resolver que desarrollar. Ahí aparece una tensión central del liderazgo, ¿queremos equipos que respondan bien cuando el líder está presente o personas capaces de pensar, decidir y actuar bien cuando el líder no está?

No todos los líderes necesitan ser coaches

Liderar implica decidir, marcar rumbo, establecer prioridades, dar feedback, delegar, inspirar, poner límites, asumir responsabilidades y, cuando corresponde, decir con claridad: “esto es lo que necesitamos hacer”. Hay situaciones en las que una respuesta del líder resuelve el presente. Una buena pregunta construye capacidades para el futuro, allí las habilidades de coaching amplían la manera de liderar. Escuchar para comprender antes de responder, preguntar para ampliar perspectivas, desafiar para generar movimiento, acompañar para desarrollar autonomía. La idea no es quitarle responsabilidad al líder, es ampliar su capacidad de intervenir de acuerdo con lo que cada situación necesita. La pregunta no es, ¿qué herramienta tengo que utilizar?, es ¿qué necesita esta persona de mí para poder avanzar?

A veces necesitará una dirección clara, una pregunta, un límite, un desafío, un espacio para pensar sin que nosotros pensemos por ella. El verdadero desafío: dejar de ser necesario para todo.

La paradoja del liderazgo

Hay una paradoja en el liderazgo, un líder puede sentirse muy valioso porque todos acuden a él para resolver, se infla su ego. Pero, si todo necesita pasar por él, puede estar construyendo un equipo dependiente. ¿Cuánto de lo que hoy tú resuelves podría aprender a resolverlo tu equipo? La respuesta dice mucho sobre nuestro liderazgo. Desarrollar personas no significa bajar la exigencia ni renunciar a los resultados, significa comprender que los resultados sostenibles necesitan capacidad detrás. Cuando una persona aprende a pensar mejor, decidir mejor y hacerse responsable de sus decisiones, el resultado deja de depender exclusivamente de quien lidera. Cambia algo profundo, el líder deja de ser solamente quien empuja el resultado y comienza a ser quien construye las condiciones para que otros puedan producirlo.

Este es un salto de calidad