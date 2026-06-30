Usuarios activos de Duolingo crecieron 21.7 % en el segundo trimestre

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La estimación final del panel para el primer trimestre de 2026 fue de un crecimiento de 19.5 % interanual, frente al 21.2 % reportado por Duolingo, una diferencia consistente con la subestimación histórica de entre 100 y 200 puntos básicos de la firma.

Por revistaeyn.com Duolingo Inc. registró en el segundo trimestre un crecimiento de usuarios activos diarios (DAU, por sus siglas en inglés) de aproximadamente 21.7 % interanual, por encima del 20.4 % esperado por el consenso del mercado y casi 200 puntos básicos superior a la propia guía de la compañía, según una actualización del analista Wyatt Swanson, de DA Davidson. Sin embargo, este resultado alentador viene acompañado de una advertencia importante: el impulso semanal de los DAU se ha desacelerado durante tres semanas consecutivas, hasta quedar sin crecimiento en la cuarta semana de junio, tras haber avanzado 0.6 % la semana anterior. Esto plantea dudas sobre la evolución futura del nivel de participación de los usuarios en la aplicación.

DA Davidson monitorea un panel propio de más de 170,000 cuentas activas de usuarios de Duolingo para estimar las tendencias de DAU antes de la publicación de los resultados trimestrales. Los datos de Swanson muestran ahora que los DAU de junio crecieron 5.7 % mensual, frente al 5.0 % registrado dos semanas antes, lo que sustenta la estimación consolidada de la firma de un crecimiento interanual de 21.7 % en el segundo trimestre de 2026. Swanson advirtió que el panel de la firma tiende a subestimar estructuralmente el crecimiento debido a una menor representación de usuarios de la región Asia-Pacífico (APAC). "Seguimos creyendo que probablemente estamos subestimando el crecimiento de los DAU, porque nuestro panel tiene una menor representación de APAC y, por lo tanto, existe un potencial alcista respecto a nuestra estimación de crecimiento interanual de 21.7%", escribió.