Alphabet venderá US$80.000 millones en acciones para invertir en desarrollo de IA

Por Agencia EFE
El gigante tecnológico Alphabet, matriz de Google y Youtube, anunció que planea vender acciones por un valor de US$80.000 millones con el objetivo de financiar su infraestructura informática de inteligencia artificial (IA) y satisfacer así la alta demanda de esta tecnología.
"La IA está impulsando una fase de expansión para Alphabet. La empresa está experimentando una fuerte demanda de sus soluciones y servicios de inteligencia artificial por parte de empresas y consumidores, a niveles que superan la oferta disponible de la compañía", explicó la tecnológica en un comunicado.
La empresa indicó que ha acordado vender US$10.000 millones en acciones a la firma de inversión Berkshire Hathaway, que en noviembre anunció una inversión de US$4.300 millones en la tecnológica.
Además de esta venta, planea realizar ofertas públicas por US$30.000 millones, entre las que se incluyen US$15.000 millones en "acciones depositarias que representan títulos preferentes convertibles obligatorios" y otros US$15.000 en acciones ordinarias de Clase A y de capital de clase C.
Mientras, los US$40.000 millones restantes derivarán de un programa de oferta pública de acciones de clase A y C que prevé empezar en el tercer trimestre de 2026.
El pasado abril, tras desglosar sus resultados trimestrales, la empresa informó de que espera que sus gastos de capital en 2026 se sitúen entre los US$180.000 y US$190.000 millones, y pronosticó que en 2027 estos se incrementen de manera significativa.
Por ello, esta oferta de acciones "forma parte del plan para financiar" sus inversiones "de manera equilibrada, manteniendo al mismo tiempo un balance sólido", indicó en el comunicado divulgado hoy.
Asimismo, apostilló que las inversiones previstas por Alphabet en materia de IA respaldarán el impulso de su negocio, y recordó que los ingresos de su plataforma en la nube, Google Cloud, crecieron un 63 % interanual en el primer trimestre de 2026.
Recalcó además que Google cuenta actualmente con más de 8,5 millones de desarrolladores que crean "nuevas experiencias" con sus modelos de IA, y que sus APIs procesan 19.000 millones de tokens por minuto.
En los primeros tres meses del año, Alphabet ganó US$62.578 millones en el primer trimestre de 2026, un 81 % más interanual, y su facturación ascendió un 21 % respecto al mismo periodo del ejercicio anterior y se situó en US$109.896 millones.
Esta subida en la facturación estuvo impulsada por el buen comportamiento de su negocio publicitario y el fuerte crecimiento de su división en la nube, según la nota.