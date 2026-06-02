Alphabet venderá US$80.000 millones en acciones para invertir en desarrollo de IA

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Además de esta venta, planea realizar ofertas públicas por US$30.000 millones, entre las que se incluyen US$15.000 millones en "acciones depositarias que representan títulos preferentes convertibles obligatorios" y otros US$15.000 en acciones ordinarias de Clase A y de capital de clase C.

Por Agencia EFE El gigante tecnológico Alphabet, matriz de Google y Youtube, anunció que planea vender acciones por un valor de US$80.000 millones con el objetivo de financiar su infraestructura informática de inteligencia artificial (IA) y satisfacer así la alta demanda de esta tecnología. "La IA está impulsando una fase de expansión para Alphabet. La empresa está experimentando una fuerte demanda de sus soluciones y servicios de inteligencia artificial por parte de empresas y consumidores, a niveles que superan la oferta disponible de la compañía", explicó la tecnológica en un comunicado.

La empresa indicó que ha acordado vender US$10.000 millones en acciones a la firma de inversión Berkshire Hathaway, que en noviembre anunció una inversión de US$4.300 millones en la tecnológica. Además de esta venta, planea realizar ofertas públicas por US$30.000 millones, entre las que se incluyen US$15.000 millones en "acciones depositarias que representan títulos preferentes convertibles obligatorios" y otros US$15.000 en acciones ordinarias de Clase A y de capital de clase C. Mientras, los US$40.000 millones restantes derivarán de un programa de oferta pública de acciones de clase A y C que prevé empezar en el tercer trimestre de 2026.