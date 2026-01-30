Empresas & Management

Ventas de iPhone impulsan las ganancias de Apple en su primer trimestre fiscal

Apple ha registrado un trimestre histórico, con una facturación récord de US$143.756 millones, un 16 % más interanual, en la cual el iPhone fue la estrella y representó US$85.269 millones (un 23 % más).

Por Agencia EFE El gigante tecnológico Apple reportó un beneficio neto de US$42.097 millones en el primer trimestre de su ejercicio, un 16 % más interanual, y su teléfono iPhone, motor de la empresa, marcó un hito de ventas. Según un comunicado publicado al cierre de Wall Street, Apple ha registrado un trimestre histórico, con una facturación récord de US$143.756 millones, un 16 % más interanual, en la cual el iPhone fue la estrella y representó US$85.269 millones (un 23 % más).

"El iPhone ha tenido su mejor trimestre debido a una demanda sin precedentes, con récords en cada segmento geográfico, y (la unidad de) Servicios también ha logrado un récord de ingresos", dijo el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, citado en el comunicado. En la llamada para analizar las cifras, atribuyó la "extraordinaria" demanda al iPhone 17 y sus ediciones Pro y Pro Max, y afirmó que tiene el mejor rendimiento, sistema de cámaras y ligereza de esta línea. La facturación de los productos de Apple, incluido el iPhone, el Mac y el iPad, ascendió a US$113.743 millones, mientras que los servicios, que abarcan la App Store, iCloud o Apple Music, ingresaron US$30.013 millones, según el desglose de los resultados. Cook señaló que en el mundo hay más de 2.500 millones de dispositivos de la marca de la manzana mordida activos y lo consideró prueba de "la increíble satisfacción del consumidor".