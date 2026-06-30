Trump urge bajar gasolina a US$2,50; si no lo hacen: "grandes problemas", advirtió

Por: Agencias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió el lunes a los vendedores de gasolina en el país que reduzcan "de inmediato" los precios al consumidor, y advirtió que si no lo hacen habrá "grandes problemas" en el futuro.

En un mensaje público, Trump instó a fijar la gasolina en torno a los US$2,50 por galón y pidió además a California reducir sus impuestos sobre los combustibles, al considerar que estas cargas fiscales están elevando artificialmente el precio final.

El mandatario argumentó que el petróleo se cotiza en torno a los US$68 dólares y que los precios actuales del combustible son excesivos.

"Los minoristas de gasolina deben bajar sus precios, INMEDIATAMENTE", escribió Trump en su red social. "No habrá especulación, lo cual es totalmente ilegal. Si los minoristas no lo hacen, ¡nos esperan grandes problemas! Comiencen a apuntar a alrededor de los 2,50 dólares por galón", señaló.

La semana pasada, Trump dijo que había ordenado al Departamento de Justicia que investigara a las empresas petroleras por no bajar los precios de la gasolina conforme la caída de los costos del crudo, y acusó a las empresas de "estafar" a los clientes.

Los precios del petróleo se dispararon este año después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán a finales de febrero, y que Irán respondiera con sus propios ataques contra Israel y los países del Golfo donde hay bases estadounidenses.

Este martes, y en medio de imprecisas informaciones sobre la continuidad de las negociaciones en Catar entre las misiones diplomáticas de EE.UU. e Irán, el precio del barril de petróleo Brent para entrega en agosto cae el 1%y cotiza en los US$72.

En tanto, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía este martes un 0,42 %, hasta US$71,05.

Estas oscilaciones por encima del precio de US$68 al que hizo referencia Trump son consecuencia de noticias de última hora que indicaban que Catar confirmó la llegada a Doha de los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, pero negó que vaya a haber una reunión de alto nivel y directa entre Estados Unidos e Irán.

El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, especificó en preguntas durante su rueda prensa semanal que "Witkoff y Kushner están en Doha para hablar con los mediadores" y analizar el progreso de las negociaciones.

Horas después, Irán volvió a descartar que vaya a mantener conversaciones con Washington en Doha este martes y aseguró que su delegación viajará a Catar con el "único objetivo" de abordar la liberación de los activos iraníes bloqueados.

En cuanto a estos fondos congelados, el portavoz catarí sostuvo que los "6.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados aún no han sido transferidos a Teherán" y que la transferencia "solo se realizará si EE.UU. e Irán llegan a un acuerdo".