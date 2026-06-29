La tecnología deja de ser un soporte: Todas las empresas compiten por talento digital

La tecnología dejó de ser un atributo exclusivo de las empresas del sector informático. Hoy, bancos, supermercados, industrias, compañías de salud, empresas de consumo y de logística comparten una misma realidad: para mantenerse competitivas necesitan integrar herramientas digitales y atraer talento especializado, una transformación que está convirtiendo a prácticamente todas las organizaciones en empresas tecnológicas.

Así lo plantea ManpowerGroup, que señala que el desarrollo de software, la inteligencia artificial (IA), la gestión de datos y la infraestructura digital pasaron de ser funciones de apoyo a convertirse en capacidades estratégicas para cualquier negocio, independientemente de la industria en la que opere.

La aceleración de la transformación digital y el auge de la inteligencia artificial modificaron las reglas del mercado. Hoy, las organizaciones utilizan tecnología para optimizar procesos, personalizar la experiencia de los clientes, prevenir fraudes, automatizar operaciones y mejorar la toma de decisiones, lo que ha incrementado la demanda de profesionales especializados en áreas como desarrollo de software, análisis de datos, ciberseguridad, arquitectura tecnológica e IA.

"La tecnología dejó de ser un soporte para convertirse en un habilitador del negocio. Como resultado, las organizaciones ya no buscan únicamente especialistas capaces de desarrollar soluciones tecnológicas, sino profesionales que comprendan cómo esas herramientas impactan en los objetivos estratégicos de la empresa", destacó ManpowerGroup.

Por ello, cobran cada vez más relevancia los perfiles híbridos, que combinan conocimientos técnicos con visión de negocio, pensamiento analítico y habilidades de gestión.