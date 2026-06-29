La tecnología deja de ser un soporte: Todas las empresas compiten por talento digital

Por revistaeyn.com
La tecnología dejó de ser un atributo exclusivo de las empresas del sector informático. Hoy, bancos, supermercados, industrias, compañías de salud, empresas de consumo y de logística comparten una misma realidad: para mantenerse competitivas necesitan integrar herramientas digitales y atraer talento especializado, una transformación que está convirtiendo a prácticamente todas las organizaciones en empresas tecnológicas.
Así lo plantea ManpowerGroup, que señala que el desarrollo de software, la inteligencia artificial (IA), la gestión de datos y la infraestructura digital pasaron de ser funciones de apoyo a convertirse en capacidades estratégicas para cualquier negocio, independientemente de la industria en la que opere.
La aceleración de la transformación digital y el auge de la inteligencia artificial modificaron las reglas del mercado. Hoy, las organizaciones utilizan tecnología para optimizar procesos, personalizar la experiencia de los clientes, prevenir fraudes, automatizar operaciones y mejorar la toma de decisiones, lo que ha incrementado la demanda de profesionales especializados en áreas como desarrollo de software, análisis de datos, ciberseguridad, arquitectura tecnológica e IA.
"La tecnología dejó de ser un soporte para convertirse en un habilitador del negocio. Como resultado, las organizaciones ya no buscan únicamente especialistas capaces de desarrollar soluciones tecnológicas, sino profesionales que comprendan cómo esas herramientas impactan en los objetivos estratégicos de la empresa", destacó ManpowerGroup.
Por ello, cobran cada vez más relevancia los perfiles híbridos, que combinan conocimientos técnicos con visión de negocio, pensamiento analítico y habilidades de gestión.
La consultora explica que este fenómeno ya es evidente en sectores como el financiero, donde la innovación tecnológica permite ofrecer servicios más ágiles y seguros; en el comercio minorista, que utiliza análisis predictivo para anticipar hábitos de consumo; en la salud, donde la digitalización está transformando los diagnósticos y la atención al paciente; y en la manufactura, que avanza hacia procesos cada vez más automatizados e inteligentes.
Este cambio también está modificando la forma en que las empresas abordan sus procesos de transformación, ya que el principal desafío dejó de ser la implementación de nuevas herramientas y pasó a ser la preparación del talento para utilizarlas de manera efectiva.
"Lo importante ya no es si una empresa pertenece o no al sector tecnológico, sino qué tan preparada está para competir en una economía donde la tecnología atraviesa todas las actividades. La diferencia no la marcará únicamente la tecnología que adopten las organizaciones, sino la capacidad de desarrollar el talento que permita aprovechar todo su potencial", afirmó ManpowerGroup.
La firma sostiene que, ante la velocidad con la que evolucionan las herramientas digitales, las compañías deberán invertir de forma permanente en la actualización de habilidades y en la formación de equipos capaces de conectar tecnología, procesos y objetivos de negocio, consolidando una tendencia en la que todas las empresas, sin importar su actividad, son cada vez más empresas tecnológicas.