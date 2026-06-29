Comcast planea la escisión de NBCUniversal y Sky en dos compañías

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Los accionistas de Comcast recibirán acciones en ambas compañías, que "funcionarán como entidades separadas y con estrategias diferenciadas".

Por Agencia EFE El conglomerado mediático estadounidense Comcast anunció que planea escindirse en dos compañías cotizadas independientes mediante la separación de sus negocios, que incluyen NBCUniversal y Sky, en una operación que prevé completar en aproximadamente un año. Según informó la empresa en un comunicado, los accionistas de Comcast recibirán acciones en ambas compañías, que "funcionarán como entidades separadas y con estrategias diferenciadas".

La nueva NBCUniversal agrupará los activos de entretenimiento del grupo, incluidos los estudios de cine y televisión Universal, los parques temáticos, las cadenas NBC y Telemundo, la plataforma de streaming Peacock, el canal Bravo y el negocio europeo Sky. Por su parte, la nueva Comcast se centrará en los negocios de conectividad, que incluyen servicios de banda ancha, redes móviles y soluciones para empresas, agregó el conglomerado, que ganaba un 10,32 % en bolsa tras la apertura de Wall Street. El consejo de administración debe aún aprobar la operación, que está también sujeta a autorizaciones regulatorias. Comcast prevé mantener una participación de hasta el 19,9 % en NBCUniversal durante un periodo transitorio de hasta un año tras la escisión. La empresa indicó que la separación responde a la evolución de los mercados de medios y telecomunicaciones, "marcados por cambios en el consumo, la competencia del 'streaming' y el desarrollo de nuevas tecnologías".