España se coronó Campeona del Mundial 2026, tras 16 años de su primera medalla

Por: EFE

Ferran Torres, el goleador oportuno, el jugador que no necesita deslumbrar para convencer con su eficacia, marcó el gol que necesitaba España para bordar en su pecho la segunda estrella, un segundo título que luchó ante una plana selección argentina, que jugó toda la prórroga con uno menos por la expulsión de Enzo Fernández y en la que apenas apareció Leo Messi, en su despedida de la Copa del Mundo.

Ferran metió el gol de Iniesta, el que como el manchego dieciséis años antes, en Johannesburgo, saca a la calle a todo un país que se identifica con una idea.

Por juego y actitud, por no convertir cada disputa en una batalla, como quería Argentina, la Roja es una justa campeona, un equipo que ha dejado por el camino a Portugal, Bélgica, Francia y, en el último momento, al hasta ahora rey del torneo.

El anterior campeonato de España, en 2010, lo consiguió con una victoria en la final por 0-1 contra Países Bajos con el famoso gol de Andrés Iniesta en la prórroga. Este domingo también venció en el tiempo extra, por medio de Ferran Torres.