xAI de Elon Musk recauda US$20.000 millones de inversores

Por revistaeyn.com El laboratorio de inteligencia artificial xAI, impulsado por Elon Musk, volvió a sacudir el panorama tecnológico global tras anunciar una inyección de capital mucho mayor a la prevista. La empresa confirmó que logró captar US$20.000 millones en una ronda de financiamiento que superó ampliamente su objetivo inicial de US$15.000 millones, consolidando así su posición entre las startups de IA mejor valoradas del planeta. De acuerdo con reportes previos, esta operación sitúa la valoración de xAI en torno a los US$230.000 millones, reflejo del apetito casi ilimitado de los inversionistas por proyectos vinculados al desarrollo de modelos fundacionales de inteligencia artificial. El propio Musk salió al paso de versiones anteriores que hablaban de una recaudación menor, calificándolas de inexactas en su red social X.

El listado de participantes en la ronda incluye a pesos pesados del sector tecnológico y financiero. Entre ellos destacan Nvidia y Cisco Investments, compañías que no solo aportaron capital, sino que además mantienen vínculos comerciales y estratégicos con xAI como proveedores de infraestructura y tecnología. A este grupo se sumaron inversores habituales del ecosistema Musk, como Valor Equity Partners, StepStone Group, Fidelity, Baron Capital Group, así como fondos soberanos de Medio Oriente, entre ellos la Autoridad de Inversiones de Catar y MGX, de Abu Dabi. La operación se inscribe en un contexto de valoraciones históricas para el sector de inteligencia artificial durante 2025. El dinamismo del mercado ha permitido que startups del rubro levanten cifras sin precedentes para sostener la creciente demanda de capacidad de cómputo y entrenamiento de modelos avanzados. En octubre, OpenAI cerró una venta de acciones por US$6.600 millones de dólares con una valoración cercana a los US$500.000 millones, mientras que semanas después Anthropic fue estimada en unos US$350.000 millones, con respaldo financiero de Microsoft y Nvidia.