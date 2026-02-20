Empresas & Management

EEUU tendría que rembolsar unos US$175.000 millones en aranceles cobrados a empresas

Aunque los mercados bursátiles se han recuperado de la venta masiva provocada por el anuncio de los aranceles el año pasado, tanto las empresas como los consumidores todavía enfrentan las consecuencias de esas medidas.

Por revistaeyn.com Las acciones estadounidenses subieron ligeramente después de que la Corte Suprema anulara los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, lo que dio alivio a los inversionistas tras datos económicos más débiles de lo esperado que habían afectado el ánimo del mercado más temprano en la jornada. El máximo tribunal de Estados Unidos falló en contra de los aranceles globales de Trump, aplicados bajo una ley federal destinada a emergencias nacionales.

Los gravámenes del 2 de abril, denominados "Día de la Liberación", incluían un arancel base de 10 % sobre todas las importaciones hacia Estados Unidos y aranceles adicionales específicos de entre 15 % y 50 % para la mayoría de los países, muchos de los cuales fueron renegociados y posteriormente reducidos. Aunque los mercados bursátiles se han recuperado de la venta masiva provocada por el anuncio de los aranceles el año pasado, tanto las empresas como los consumidores todavía enfrentan las consecuencias de esas medidas. "Los mercados están mostrando un mayor apetito por el riesgo en las acciones porque finalmente se resolvió algo", dijo Todd Schoenberger, director de inversiones de CrossCheck Management en Washington D.C. "La única cuestión ahora es el tema de los reembolsos, y eso podría tener un impacto negativo en la economía".

DEVOLUCIÓN DE DINERO A EMPRESAS

Miles de empresas en todo el mundo han presentado demandas impugnando los amplios aranceles de Trump y han solicitado devoluciones de los impuestos que pagaron. El gobierno de Estados Unidos podría deber más de US$175.000 millones en reembolsos a importadores, según una nueva estimación. Los posibles reembolsos a una amplia gama de empresas corresponderían a aranceles que ya fueron recaudados por el gobierno desde que Trump impuso esos gravámenes sin la autorización del Congreso. La estimación elaborada por el Penn-Wharton Budget Model, fue realizada a solicitud de la agencia de noticias Reuters. Este modelo es un grupo de investigación fiscal no partidista de la Universidad de Pensilvania. Varios importadores ya tienen demandas pendientes en las que buscan la devolución de los aranceles pagados, citando fallos de tribunales inferiores que determinaron que los aranceles de Trump no son legales.

Brian LeBlanc, economista senior de PNC Financial Services Group, señaló en una publicación en LinkedIn que “estimamos” que los aranceles relacionados con la IEEPA que han sido declarados ilegales representan “aproximadamente el 60 % de los aranceles emitidos hasta la fecha”. “Eso es algo importante. Hasta que el presidente Trump sustituya esos aranceles por otras autoridades alternativas, la tasa arancelaria acaba de bajar de alrededor de 9,5 % a cerca de 5 %”, escribió LeBlanc. “Los reembolsos serán complicados, y esperamos que la administración Trump reemplace la mayor parte (pero no todos) de estos ingresos arancelarios perdidos”. En diciembre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos indicó que el monto de aranceles recaudados que estaría en riesgo de tener que ser reembolsado ascendía a US$133.500 millones.

Comisión Europea pide reducir aranceles

La Comisión Europea pidió a Estados Unidos que reduzca los aranceles comerciales después de que el Tribunal Supremo de este país haya declarado ilegales los gravámenes que el presidente Donald Trump ha impuesto al resto del mundo desde su llegada a la Casa Blancal. "Las empresas de ambos lados del Atlántico dependen de la estabilidad y la previsibilidad de la relación comercial. Por lo tanto, seguiremos abogando por aranceles bajos y trabajando para reducirlos", dijo el portavoz de Comercio del Ejecutivo Comunitario, Olof Gil, en un comunicado.