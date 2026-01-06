LG Electronics mostró cómo la IA se convierte en una herramienta cotidiana

La empresa dejó claro que su apuesta va más allá de dispositivos inteligentes aislados. El planteamiento se apoya en tres grandes ejes: el desarrollo de productos con alta excelencia tecnológica, la creación de un ecosistema totalmente coordinado y la expansión de las soluciones de inteligencia artificial hacia nuevos espacios, como la movilidad y los centros de datos.

LG Electronics aprovechó la antesala del Consumer Electronics Show (CES) 2026 para mostrar cómo la inteligencia artificial deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una herramienta concreta que actúa en la vida cotidiana. Durante el evento LG World Premiere, la compañía surcoreana presentó su renovada visión “IA en acción”, una estrategia que busca integrar la tecnología de forma natural en los hogares, los vehículos y las infraestructuras del futuro.

Durante la apertura del evento, el director ejecutivo de LG Electronics, Lyu Jae-cheol, propuso una idea que marcó el tono de la jornada: qué pasaría si la inteligencia artificial dejara de estar limitada a una pantalla y comenzara a ejecutar tareas reales por las personas. Según explicó, esa pregunta dio origen a la evolución de la llamada “inteligencia afectiva”, que ahora se traduce en sistemas capaces de anticiparse, coordinarse y actuar.

Uno de los conceptos centrales es el “Zero Labor Home” o hogar sin esfuerzo, una visión en la que los electrodomésticos funcionan de manera autónoma y colaborativa, reduciendo la carga física y mental de las tareas diarias.

En este contexto se presentó LG CLOiD, un robot doméstico con inteligencia artificial diseñado para operar como un asistente ambiental. Equipado con brazos articulados y manos de cinco dedos, CLOiD aprende la dinámica del hogar, se adapta a su entorno y prioriza la seguridad, incluso ante movimientos bruscos provocados por niños o mascotas.

La demostración incluyó situaciones cotidianas: desde sugerir alternativas de ejercicio ante un cambio climático inesperado, hasta coordinar la climatización del hogar o preparar la ropa deportiva antes de la llegada del usuario. La meta, explicó la compañía, es liberar tiempo y energía para que las personas se concentren en actividades de mayor valor.

Además del robot, LG mostró una serie de productos que reflejan su enfoque en la innovación aplicada. Entre ellos destacó el nuevo televisor LG OLED evo W6 Wallpaper, un modelo ultradelgado de apenas nueve milímetros de grosor. Gracias a una arquitectura interna rediseñada y a la tecnología True Wireless, el dispositivo elimina cables visibles y se integra como un elemento decorativo. A esto se suma Hyper Radiant Color, una mejora en brillo, contraste y reducción de reflejos que apunta a redefinir la experiencia visual del OLED.