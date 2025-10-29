Conozca Grokipedia, la versión de Wikipedia creada por Elon Musk

Tecnología & Cultura Digital

Por revistaeyn.com Elon Musk lanzó Grokipedia, su versión de Wikipedia, mientras el hombre más rico del mundo busca crear aún más un ecosistema alternativo de información y medios moldeado a sus puntos de vista. Los artículos están escritos por la inteligencia artificial (IA) Grok de Musk, y el sitio imita el estilo minimalista, la estructura de página y el estilo de referencias de Wikipedia. Pero Grokipedia es mucho más pequeña por ahora: poco más de 800.000 artículos, en comparación con los más de 7 millones de Wikipedia.

Mientras que cualquiera puede escribir y editar artículos en Wikipedia, no está claro cuánto intervienen los humanos en los artículos de Grokipedia. Los usuarios sí tienen la opción de enviar comentarios si creen que han detectado un error. “El objetivo de Grok y Grokipedia.com es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Nunca seremos perfectos, pero aun así nos esforzaremos por lograr ese objetivo”, escribió Musk en su plataforma social X, agregando después que espera enviar copias de Grokipedia “grabadas en un óxido estable en órbita, la Luna y Marte para preservarlas para el futuro”. Los conservadores han acusado durante mucho tiempo a Wikipedia de un fuerte sesgo progresista, y Musk acusa a Wikipedia de estar “controlada por activistas de extrema izquierda”. Los usuarios señalan notables diferencias entre los artículos de Grokipedia y Wikipedia, empezando por los artículos sobre el propio Musk.