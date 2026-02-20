Socios comerciales de EEUU piden diálogo y claridad ante nuevos aranceles

Por Agencia EFE
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de anular parcialmente los aranceles globales impuestos por el presidente Donald Trump ha provocado una reacción inmediata en varios países, que oscilan entre el alivio prudente y la cautela ante un nuevo anuncio de tarifas.
El fallo judicial determinó que la Casa Blanca no puede utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer gravámenes en tiempos de paz, lo que supone un revés a la estrategia comercial desplegada por Washington en los últimos años.
Sin embargo, el propio mandatario estadounidense adelantó que en cuestión de días aplicará un arancel global del 10 % amparado ahora en la Ley de Comercio de 1974, lo que mantiene la incertidumbre en los mercados.
Costa Rica: diálogo y seguimiento cercano
En Centroamérica, el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (Comex) reaccionó con mesura. El país, que había sido golpeado con un arancel del 15 %, anunció que continuará monitoreando la evolución de las medidas estadounidenses y reforzará el diálogo bilateral para promover un comercio “libre y comprensivo”.
San José destacó que, una vez que las autoridades estadounidenses implementen las disposiciones derivadas del fallo, la oferta exportable costarricense seguirá rigiéndose por el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR). El Gobierno reiteró además que notificará de inmediato a los exportadores sobre cualquier cambio que pueda impactar el acceso al mercado estadounidense, al que considera estratégico.
México: “sangre fría” ante el nuevo escenario
En México, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pidió actuar con “prudencia” y “sangre fría”. El funcionario confirmó que viajará a Washington la próxima semana para esclarecer el alcance de los nuevos anuncios y defender los intereses mexicanos.
Ebrard subrayó que el fallo judicial y el anuncio de nuevos aranceles se produjeron casi en paralelo, lo que obliga a analizar con cuidado los efectos concretos sobre las exportaciones mexicanas. El mensaje oficial apunta a evitar reacciones precipitadas mientras se definen los detalles técnicos de la nueva ofensiva arancelaria.
Brasil: optimismo moderado y apuesta al diálogo
En Sudamérica, el vicepresidente y ministro de Industria y Comercio de Brasil, Geraldo Alckmin, calificó la decisión del Supremo estadounidense como “importante” y afirmó que fortalece la relación comercial bilateral.
Brasil ha sido uno de los países más afectados por la guerra comercial, con aranceles que llegaron al 50 % para ciertos productos. Aunque parte de esas tarifas fueron retiradas tras un acercamiento entre Luiz Inácio Lula da Silva y Trump, todavía existen sectores bajo presión, como el café soluble.
Alckmin insistió en que cualquier eventual resarcimiento dependerá de las empresas afectadas y llamó a la cautela frente al nuevo arancel global anunciado. Brasil, dijo, mantiene su disposición al diálogo con miras a lograr más comercio e inversiones recíprocas.
Canadá: respaldo al fallo, pero tensiones persistentes
El Gobierno canadiense también celebró la decisión judicial, al considerar que refuerza su postura de que los aranceles eran “injustificados”. El ministro Dominic LeBlanc recordó que Canadá ha sido el país del G7 más golpeado por las medidas de Washington, dado que más del 70 % de sus exportaciones tienen como destino Estados Unidos.
No obstante, Ottawa advirtió que sectores clave como el acero, el aluminio y la industria automotriz siguen enfrentando aranceles bajo otras disposiciones, como la Sección 232. En paralelo, el país acelera su estrategia de diversificación comercial para reducir su histórica dependencia del mercado estadounidense.
En conjunto, la resolución del máximo tribunal estadounidense abre una ventana de alivio, pero el nuevo giro anunciado por la Casa Blanca mantiene en vilo a sus principales socios. El comercio exterior de Estados Unidos vuelve así a situarse en el centro de una disputa jurídica y política con repercusiones globales.