Min Chen: innovadora adelantada a su tiempo

“Nosotros hemos estado desarrollando IA en los últimos cuatro o cinco años. No lo hacíamos porque iba a ser lo que estaría de moda, lo hacíamos porque nuestros clientes nos decían que tenían que resolver ciertos problemas. Según nuestro análisis era con Inteligencia Artificial. Investigamos y trabajamos mucho en innovación y desarrollo”, reflexiona.

Wisy fue una de las primeras -o quizá la primera- compañía de la región en ver en la Inteligencia Artificial (IA) una oportunidad de negocios y desarrollo. Min Chen reconoce que apostaron por el rubro cuando este no era tan sonado como cuando ChatGPT revolucionó al sector y sostiene que están en el camino correcto.

“En nuestra empresa, al ser una empresa de tecnología, nuestro fundamento depende mucho de cuál es el estatus de la tecnología en el momento, no solo a nivel de lo que tecnológicamente se puede hacer, sino de lo que a nivel comercial y empresarial los liderazgos están dispuestas a adoptar. En ese sentido, la telefonía móvil es el fundamento en todo lo que nosotros hacemos”, valoró.

Chen ha logrado que su nombre brille por la apuesta que hizo por el desarrollo de Wisy con sus socios, pero no es el único emprendimiento en el que trabaja donde considera es clave el desarrollo de un ecosistema.

“Otra cosa que ha sido importantísima para nosotros, no necesariamente tiene que ver con tecnologías, sino con el ecosistema de emprendimiento. Wifi es mi segunda empresa, que cumple siete años, pero antes de esta empresa yo tenía otra que fundé en el 2006 y en ese momento ni siquiera se hablaba de emprendimientos, no se hablaba de emprendedores, se hablaba deservicios profesionales, que a veces asociaban con estar desempleado porque asociaban el hecho de ser independiente con el hecho que la persona no pudo conseguir un empleo”, valoró.