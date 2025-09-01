Gina Luna, el arte de la voz: de juego a profesión

Centroamerica-inspira

La voz es un instrumento poderoso, capaz de emocionar ,persuadir y dar vida a personajes e historias. La costarricense está presente con su voz en anuncios internacionales de grandes marcas, como Nissan,Walmart, Pfizer o TEDx.

Por Daniel Zueras - Estrategia & Negocios Locutora comercial, actriz de voz y doblaje, locutora narrativa... Para Gina Luna, la pasión por el voice acting surgió en la infancia, en un entorno familiar donde el entretenimiento era compartido. “Tengo tres hermanos varones y nos encantaba Pokémon. Nossentábamos los cuatro a verlo en tele. Inicié imitando las voces de los Pokémon y me salían muy parecido”. Lo que comenzó como un juego y una broma entre hermanos, terminó por convertirse en una verdadera vocación. Gina recuerda con humor cómo, a sus diez años, no imaginaba que detrás de esas voces había una carrera profesional. “Hoy por hoy, que tengo más de 10 años de dedicarme a esta profesión, recuerdo ese momento y sé que nací para esto, sé que siempre estuvo ahí en mi sangre”.

El camino hacia el profesionalismo no fue improvisado. Gina destaca la importancia de la formación continua y la preparación técnica. Su primer acercamiento formal al micrófono fue a los 14 años, cuando ganó un concurso de radio con Los 40 Principales, lo que le permitió experimentar la locución en una cabina profesional. Más adelante, durante sus estudios de periodismo, descubrió su afinidad por la animación y la locución, yen 2014 llegó su primera oportunidad profesional en Radio Disney Latinoamérica. La formación, insiste Gina, es el pilar del voice acting: “Siempre, el primer paso para alguien que quiera empezar a dedicarse a esto es llevar talleres de actuación, talleres de teatro... Lo que pretendemos es transmitir emociones a través de la voz. Las personas no nos están viendo, no hay lenguaje corporal deforma visual”. En Costa Rica, la oferta de talleres y cursos ha crecido, y la globalización permite acceder a formación internacional. Gina recomienda invertir primero en habilidades y técnica antes que en equipos costosos. “Antes de una inversión grande en un home studio, mejor invertir en los talleres de actuación, en técnicas, habilidades vocales, en locución...”.

EL BOOM DEL VOICE ACTING EN PANDEMIA

La pandemia de COVID-19 marcó un antes y un después para el sector del voice acting, especialmente en América Latina. Mientras muchos rubros se paralizaban, el doblaje, la locución y la narración de contenidos vivieron un crecimiento sin precedentes. “Ha crecido mucho a nivel latinoamericano. Se ha ido dando de manera constante desde pandemia”, multiplicándose por cinco la cantidad de trabajo en el sector. La digitalización permitió que los actores y actrices de voz pudieran trabajar desde casa, con la proliferación de home studios y la posibilidad de grabar y exportar trabajos a cualquier parte del mundo. “Antes tenías sí o sí que estar en un estudio de grabación, si querías incursionaren el doblaje de películas, estar en México o en Estados Unidos. Con la digitalización vino un boom también en home studios, la posibilidad de grabar desde tu casa o de conseguir un estudio cerca de tu casa para poder grabar tu trabajo y exportarlo desde donde sea que estuvieras”.

Costa Rica, aunque va un poco detrás de países como México o Argentina, ha visto crecer el número de profesionales y proyectos exportados. Gina Luna es parte de una generación que graba para marcas internacionales como Nissan, Walmart, Pfizer y TED, demostrando que el talento costarricense tiene proyección global. El voice acting no es un campo homogéneo. Gina destaca la variedad de áreas en las que se puede trabajar: doblaje de series y películas, audiolibros, videojuegos, comerciales, narración, entre otros. “Tenemos un pastel gigantesco, enorme y hay un pedazo para absolutamente todos”. El bilingüismo es una ventaja competitiva clave. “Alos clientes les interesa que pronunciemos bien sus marcas, que digamos bien sus nombres, que podamos pronunciar adecuadamente y un locutor que no lo lograse cierra puertas. El bilingüismo nos abre muchas más puertas que alguien que solamente hable español”.

IA: ALIADA Y DESAFÍO