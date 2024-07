Inteligencia Artificial: un auténtico viaje de ida (sin retorno)

Desde esta matriz, la IA está impactando disruptivamente sobre el mundo de los negocios y del trabajo y, como consecuencia, también sobre la Educación Ejecutiva que debe satisfacer sus demandas de formación. Esto se puede analizar desde tres perspectivas:

1) La formación específica en IA.

2) Los usos, beneficios y ventajas que los proveedores de Educación Ejecutiva pueden tomar de la IA para construir sus contenidos, formatos y metodologías de enseñanza.

3) La inserción que las propias empresas hacen de la IA en sus procesos, con los respectivos procesos de entrenamiento continuo que ello demanda.

“Seré tajante, un programa de educación que no incluya módulos de IA, Tecnología de la Información y Gestión de Data no es bueno”, asegura Óscar Rojas, director de la Escuela de Ingeniería Comercial en la Universidad del Istmo de Guatemala, conferencista y TEDx Speaker.

“La razón es sencilla: no hay un área productiva o de negocios que no esté siendo potencializada por una IA. Si una educación no entrega lo que hoy es necesario conocer y dominar no tiene sentido”, argumenta.

La consigna es clara: los proveedores de Educación Ejecutiva incorporan la IA a su core de contenidos o no sobrevivirán.

Esto se justifica si se toma en cuenta los niveles de afiliación que las empresas están teniendo con la Inteligencia Artificial. “Se puede convertir en ese compañero que hace lo que no quieres, no puedes o no sabes; se equivoca menos; está a cualquiera hora y hace todo más barato. Todo el mundo la va a recibir con brazos abiertos”, señala Calvo Gama.

Las posibilidades de planificación, automatización y optimización de procesos; el análisis y la visualización de los datos; la creatividad y diseño de contenidos; las capacidades para transferir conocimientos adquiridos de un contexto a otro (razonamiento analógico); de plantear probabilidades, sistemas de inferencias y pruebas automáticas hacen de la IA un factor crítico de éxito para cualquier industria.

¿Se puede entrar al “universo IA” sin morir en el intento? Según los expertos, el sistema de entrenamiento debe ser algo así como “una carrera de fondo”, en la que nunca habrá una meta de llegada, dado que la evolución y la actualización son permanentes. “No podremos saber todo y estar en todos lados. Para nosotros, como personas y organizaciones, e inclusive en el campo de la educación, el punto será entender mejor las razones o potencialidades por tipo de información generada”, apunta el experto Óscar Rojas.

El entrenamiento debe “empezar con los fundamentos de la IA (conceptos y principios básicos, técnicas avanzadas y plataformas tecnológicas más utilizadas); pero, luego, es fundamental que estos programas sean customizados y dirigidos específicamente al tipo de rol que la persona ejecuta dentro de la empresa”, explica Álvaro Artiles, socio líder de Digital Upskilling para Interamericas, PwC.

“No es posible que un programa para un gerente financiero de la industria de manufactura tenga el mismo contenido que necesitaría un gerente financiero del sector comercial” agrega.

Al mismo tiempo que el entrenamiento en IA debe personalizarse, su implementación dentro de la organización necesita ser transversal.

“Las soluciones de IA no son aisladas, no es un tema de TI únicamente. Al contrario, se deben oír las voces de mercadeo, finanzas, operaciones, entre otros, durante la estrategia de implementación y desarrollo”, indica Artiles.

Esta es la única forma de hacer sostenible la gestión de un cambio que es exponencial.

“Hace unos años, estábamos acostumbrados a formarnos solo una vez, y luego venía el aprendizaje por experiencia. Ahora, eso no es suficiente. Los equipos tenemos que volver a las aulas de clase en donde el aprendizaje continuo se convertirá en la norma”, advierte Artiles.