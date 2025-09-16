Textiles mayas guatemaltecos destacan en la New York Fashion Week

Por revistaeyn.com

Guatemala dijo presente en una de las pasarelas más importantes de la mida.

Los textiles mayas de un negocio familiar de Totonicapán (Textiles D´La Rossa) destacaron en la "New York Fashion Week".

Faldas, güipiles, perrajes y otras piezas que componen el indumento femenino maya formaron parte de la colección de Textiles D´La Rossa con tejidos elaborados en telar mecánico y bordados a mano.

¿Cómo llegaron ahí? El fino trabajo de este negocio llamó la atención de Erik Rosete, presidente de Art Hearts Fashion (plataforma que invita a diseñadores y artistas innovadores a la vanguardia de la referida semana de la moda), quien visitó Guatemala con motivo de la Semana de la Moda de Guatemala realizada en Ciudad Cayalá en agosto pasado, donde participó Textiles D´La Rossa.