Universitarios costarricenses ganan certamen internacional de publicidad en Chile

El premio para los ganadores incluye un diploma digital, un trofeo “Brío”, una transferencia internacional y la inscripción automática del equipo en el Shortlist de los Lápiz Creativo Awards 2026, otro importante concurso de la industria publicitaria.

Por revistaeyn.com Un grupo de estudiantes de las carreras de Publicidad y Diseño Publicitario de Universidad Fidélitas de Costa Rica obtuvo el premio a la Mejor Propuesta Internacional en el Concurso COMUNICADV 2025, organizado por la Universidad de Las Américas (UDLA) de Chile. El equipo costarricense, integrado por Ashley Obando, Mariela Rojas, Samuel Rodríguez, Tamara Salas y Juan Ignacio Mora, fue el único representante de Costa Rica y se impuso ante 10 universidades de distintos países, entre ellas instituciones de Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y Chile.

Bajo el lema “Inteligencia Humana, Creatividad Infinita”, los participantes debían desarrollar una campaña publicitaria integral para TECHO, reconocida organización no gubernamental latinoamericana que trabaja en la superación de la pobreza en asentamientos informales. La competencia se realizó de manera virtual para los equipos internacionales y presencial para los chilenos. “Este triunfo demuestra el altísimo nivel creativo y estratégico de nuestros estudiantes, su compromiso social y su capacidad de competir con éxito frente a universidades de gran trayectoria en la región. Nos llena de orgullo ver cómo su talento y formación logran reconocimiento internacional”, destacó Marietta Castro, directora de la Escuela de Diseño Publicitario y Publicidad de Universidad Fidélitas.