Costa Rica sufriría impacto por el cierre parcial de aeropuertos en EEUU, advierte Universidad Fidélitas

Por revistaeyn.com El cierre parcial de aeropuertos en Estados Unidos ordenado por el gobierno federal podría tener un efecto inmediato sobre la economía costarricense y centroamericana, especialmente en sectores dependientes de la conectividad aérea con ese país, como el comercio exterior, el turismo y la logística de productos perecederos o de alto valor tecnológico, advierte la Universidad Fidélitas. Según la información divulgada por la Administración Federal de Aviación (FAA), la reducción de vuelos afectará un 10 % iniciando con un 4 % de las operaciones en los 40 aeropuertos de mayor volumen de tráfico. Entre ellos figuran Miami, Dallas y Nueva York, nodos esenciales para la conexión de carga y pasajeros entre Estados Unidos, Costa Rica y el resto de Centroamérica.

La medida se produce en un contexto de alta demanda estacional y podría traducirse en retrasos y cancelaciones que afecten tanto a los exportadores de productos frescos (piña, flores, mariscos) como a importadores de insumos industriales y tecnológicos, que operan bajo esquemas de entrega “just in time”. “El comercio con Estados Unidos representa alrededor del 47 % del total costarricense. Cualquier interrupción, por leve que parezca, genera un efecto multiplicador en costos, inventarios y flujos de caja”, explicó el experto en logística internacional Ricardo Ruiz, docente de Ingeniería en Logística y Cadena de Suministro de la Universidad Fidélitas.

Las repercusiones podrían sentirse en tres frentes:

Turismo: Estados Unidos aporta más del 40 % de los visitantes a Costa Rica. La cancelación o reprogramación de vuelos internacionales reduciría el ingreso de divisas y afectaría hoteles, aerolíneas y servicios complementarios. Exportaciones: Los retrasos en vuelos de carga amenazan la calidad de productos agrícolas y farmacéuticos sensibles al tiempo de entrega. Costos logísticos: El desvío de rutas, el uso de hubs alternativos o el almacenamiento temporal elevan los costos operativos, especialmente en el transporte refrigerado y electrónico. Estimaciones preliminares del ICT y COMEX indican que una pérdida del 10 % de conectividad aérea con Estados Unidos durante una semana podría suponer más de US$20 millones en impacto económico, considerando turismo y exportaciones. De acuerdo con datos de la consultora aeronáutica Cirium, los recortes podrían representar hasta 1.800 vuelos y más de 268.000 plazas combinadas.