Marcela Toriello: la líder que vuela alto con TAG Airlines

“Tuve una relación larga con Jonathan, fuimos novios diez años y cuando su mamá falleció en el 2004, graduándome de la universidad, me pidió que viniera a apoyarlo en lo que él tomaba el control”, recuerda.

Con mucha resiliencia, y consciente del sueño de su esposo y la responsabilidad frente a su familia y colaboradores, decidió asumir la presidencia.

“Jonathan siempre me empujó a aprender, a conocer todas las áreas del negocio, hice el curso teórico para piloto, me involucraba en todos sus proyectos, me llevaba a las ferias. Por eso pude asumir la dirección de la empresa , con una responsabilidad enorme, nosotros llevamos vidas”.

Acuerpada por su equipo, Toriello ha impulsado la expansión de rutas, conectando con el sur de México y Centroamérica, y una renovación de flota. Hoy dirige una empresa de casi 500 colaboradores y que transportó más de 360 mil pasajeros en 2023. Mientras sigue cumpliendo el sueño de su esposo, nunca olvida ese gran momento definitorio de su vida.