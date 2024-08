Cristina Ronski: líder global, adaptable y ejecutiva por la equidad

Llegó a Walmart en 2019 como vicepresidenta de Compras (CMO), precedida por una amplia experiencia de 27 años dirigiendo múltiples equipos comerciales en industrias de consumo, farmacia y comercio en Estados Unidos, el Caribe, y Asia. “Desde joven he sido una persona muy curiosa, buscando aprender, hacer la diferencia y tomar riesgos”, comparte.

¿Cómo la joven nacida en Ecuador se preparó para escalar a líder de negocios global? Ronski compartió su fórmula: “Es una mezcla de preparación, crecimiento y desarrollo que se unen con educación, diferentes experiencias, mentores y retroalimentación continua”.

Tras haber estudiado Manejo de Negocios y Marketing, su mayor preparación ha sido adquirir experiencias diversas. “Mi curiosidad y pasión por aprender me han motivado a levantar la mano para oportunidades en diferentes funciones y geografías, o para proyectos difíciles. Al mismo tiempo he buscado aportar más valor de lo que se ha esperado de mí en cada rol”.

Sabe que la preparación académica va de la mano con desarrollar habilidades personales como proactividad, trabajo en equipo, creatividad, adaptabilidad y flexibilidad.

Otra experiencia que la construyó fue la oportunidad de desarrollarse como gerente general de SC Johnson en Malasia. Ahí aprendió a navegar en aguas lejanas a su entorno original.

“Recuerdo que me preguntaban cómo una mujer, joven e hispana lograría ser exitosa en un país donde el 60% de la población tiene una cultura distinta a la nuestra. Afortunadamente, he contado con el apoyo de mentores quienes me han aconsejado y levantado cuando tenía dudas”.