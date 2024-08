Stephanie Melville: una líder con cemento en la venas

La mayor de tres hermanos, recuerda que de niña “mi ilusión era irme a trabajar con mi papá a la fábrica, en la zona 6 de Guatemala, o a San Miguel, (ubicada en Sanarate, El Progreso, a 65 kilómetros de la capital). Se evoca “viendo aquellas montañas de tierra y a mi papá explicándome los diferentes materiales para hacer cemento. Tenía una colección de camioncitos y carritos en su oficina que, por supuesto, no me dejaba tocar, pero quedé desde entonces fascinada con ese mundo”.

¿Que la construyó como líder? “Mi papá nunca hizo una diferenciación conmigo, nunca me dijo que yo por ser mujer no jugara con tierra. Creo que eso fue muy impulsado también por el rol de las mujeres de la familia. Desde el momento en que mi bisabuelo fundó la empresa, mi bisabuela estuvo muy a la par de él. Mi bisabuelo tuvo dos hijos hombres y dos hijas mujeres muy involucradas en la empresa, mujeres muy fuertes. En la familia siempre ha habido personalidades femeninas involucradas en el negocio”, destaca.

¿Y cómo cumplió su sueño y llegó a Progreso? “Me apasiona el tema de empresas familiares, cómo organizar la gobernanza para no trasladar los problemas familiares al negocio y usar los temas familiares como un bono y no como una debilidad. Así llegué a directora suplente de la Junta Directiva de Progreso hace más de 18 años”, cuenta. Tenía poco más de 26 años.

Desde antes, la influencia de su padre la había preparado para los desafíos. “Siempre fue muy exigente conmigo, en mis estudios, jugó un rol muy fuerte, en el sentido de nunca limitarme, me decía ‘usted puede, es fuerte, no necesita de nadie’. Me hizo muy exigente conmigo misma. A veces en mis diálogos internos tiendo a ser muy perfeccionista y me cuesta mucho fallarme”, confiesa Stephanie. Tuvo el balance de su madre, “una mujer suave, pero fuerte a la vez. Ahora, siendo mamá, reconozco esa fuerza constante, ese estoicismo suave, la presencia que tuvo mi mamá, mi resiliencia viene mucho de ella”.

Ya en el rol de Presidenta de la empresa de su familia, “he recibido muchos correos de colaboradoras diciéndome ‘usted es una inspiración’; uno de los post que más hits tuvo en las redes fue mi nombramiento, no me imaginaba el impacto que esto iba a tener, y asusta la responsabilidad de abrir esta brecha, nunca me imaginé que iba a causar tanto impacto el que una mujer llegara a la presidencia, nunca había estado tan consciente de mi género como lo estoy ahora y de la gran responsabilidad que es el tener el puesto que tengo”, comparte.

Melville se convirtió en mayo del 2024 en la primera mujer Presidenta en la historia de Progreso. Sus anteriores roles le habían dado la experiencia para el nuevo reto. “El presidente, vicepresidente y secretario trabajan muy de la mano durante ciclos de seis años. Con José Miguel (Torrebiarte) veníamos trabajando durante su presidencia, me incluyó muchísimo y eso me sirvió como una mentoría y como un aprendizaje en el camino”.

“¿Yo, Stephanie Melville cuál quiero que sea mi característica diferenciadora?”, se cuestiona. Y no duda en responder: “Muy enfocada al colaborador. El Covid nos vino a hacer entender muchas cosas, los colaboradores ya no le dan la misma prioridad que le daban antes a la carrera corporativa, la gente está más enfocada en tener calidad de vida.

“¿Cuál es mi reto o mi visión de Progreso?” Se pregunta, y responde: “Primero es cómo logramos transmitir a estas futuras generaciones los valores, principios y la visión de nuestro fundador, que eso no se pierda en la familia pero que tampoco se pierda esa mística de Progreso para nuestros colaboradores. No es lo mismo estar en un país a estar en siete países, el desafío es seguir permeando la cultura Progreso”.

¿Qué han aprendido de otras operaciones a las que están llegando? “Los mercados son distintos, la integración de los mercados no necesariamente es la misma, la competencia en los distintos mercados no es igual. Están también las coyunturas políticas que siempre juegan un rol importante, hubo varios países con procesos electorales. Uno llega a conocer, a aprender respetando las culturas”.

En cuanto a las operaciones que han adquirido previamente, explica Melville: “Estamos en el proceso de completar la integración, cada país centroamericano tiene sus propios retos, sus idiosincrasias y no queremos llegar con una actitud de decir ‘nosotros tenemos la mejor forma de hacer las cosas’, sino con una actitud de ‘queremos aprender de ustedes’. No necesariamente lo que funciona en un país funciona en otro y creo que uno tiene que irse adaptando, tropicalizando la forma de hacer las cosas en cada país en donde tenemos presencia”.

En 2017, tomó la decisión de entrar al liderazgo gremial y convertirse en la primera mujer directora de la Cámara de Industria de Guatemala, a casi 60 años de fundada. Ahí la empresaria tomó consciencia de su rol como generadora de equilibrio y pionera de la equidad.

“Fue la primera vez que estuve tan consciente de ser mujer, en el sentido de la gran responsabilidad que tenía hacia otras mujeres. Cuando llegué a la Cámara de Industria, no había otra mujer. Me fui a topar con personas de mi edad, de diferentes industrias, de diferentes backgrounds y me di cuenta de que la realidad que yo vivía en Progreso no es necesariamente la misma de otras corporaciones en diferentes etapas, con diferentes tipos de liderazgo, distintas formas de hacer las cosas”.

La experiencia gremial se convirtió en otra gran escuela. “Me ayudó a crecer en mi liderazgo. Cuando llegué fue primero cambiarles la dinámica de las Juntas Directivas, porque era un verdadero Club de Toby. El primer día se pasaron disculpando la mitad de la reunión por el tipo de vocabulario que usaban, y yo pensaba ‘no soy la maestra del salón’. Ya venía acostumbrada a estar en un círculo de hombres, pero me topé con otro tipo de retos. Me sirvieron mucho las herramientas de liderazgo femenino. Me gané mi lugar y ahora me dicen ‘usted es una directora más’ ”.

Otro aprendizaje: “Uno ve más coyuntura nacional y eso causa mucho desgaste; son otro tipo de presiones, se requiere mucha unidad. Muchas veces hay que dejar de lado los intereses personales, sacrificar posturas de su empresa por el bien común del empresariado”. Al final, concluye: “Se trata de aprender a construir puentes”.