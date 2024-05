María Pacheco, lecciones de emprendedora: No he cambiado todo, pero he hecho todo por cambiar algo

Quiere tejer, así como se teje una pulsera, toda la historia detrás de Wakami, para poderla contar al mundo. “Yo vivía en un país del que no quería ser parte, no me sentía tranquila, pero después de 30 años de estar trabajando en comunidades hoy tengo paz porque no he cambiado todo, pero he hecho todo con mi equipo por cambiar algo. Me encanta que mis dos pasiones la gente y la tierra, se vuelvan parte de este sueño colectivo”, apunta.