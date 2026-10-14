MD 2026 | Marisol Argueta: promotora de la inclusión con justicia y productividad

Por: Revistaeyn.com

Al evaluar la evolución de la situación de las mujeres en la última década, el Istmo muestra un panorama de claroscuros marcado por avances en la representación pública y barreras persistentes en la economía.

Desde la perspectiva de Marisol Argueta, directora principal para América Latina del Foro Económico Mundial, la región ha experimentado un progreso significativo en la diplomacia y en la política.

La presencia femenina ha crecido en parlamentos, ministerios y vicepresidencias, al igual que en organismos que están o han estado dirigidos por mujeres, como el SICA, el BCIE o la Autoridad del Canal de Panamá.

Sin embargo, la brecha económica se mantiene como un reto crítico. La informalidad laboral, la desigualdad salarial y la carga del cuidado revelan un rezago estructural.

A lo largo de su carrera diplomática y en el Foro Económico Mundial, Argueta ha enfrentado entornos masculinizados donde persisten sesgos culturales y un escrutinio severo.

Ante estas barreras, enfatiza la necesidad de demostrar capacidad técnica y afirma: “Se nos exige que las mujeres hagamos mayores esfuerzos por destacarnos para que se valore nuestro talento y mostrar resultados concretos, que son muestra elocuente de nuestra capacidad”.

Para contrarrestar estas inequidades, promueve iniciativas de paridad en la región. Lejos de ser solo un reclamo de equidad, la inclusión femenina en las decisiones económicas impulsa la productividad y la sostenibilidad.

Al respecto, Argueta destaca que “las mujeres aportan un conjunto de habilidades de gestión y enfoques estratégicos complementarios a los liderazgos masculinos tradicionales, lo que genera ventajas competitivas notables”.

Por ello, sostiene que “la inserción efectiva y la participación equitativa de las mujeres en los espacios económicos tienen un efecto multiplicador y por tanto, son una cuestión tanto de justicia como de productividad”.

Argueta subraya la urgencia de conciliar la vida personal con el desarrollo profesional. Para derribar los sesgos y consolidar liderazgos transformadores, la clave reside en la formación temprana y el respaldo cercano: “El apoyo de la familia es fundamental para el pleno desarrollo de la mujer, y también que, desde edad temprana, se les faculte a las niñas con conocimientos y aptitudes para realizarse plenamente en lo personal y en lo profesional”.