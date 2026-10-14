Unos 2.500 trabajadores temporales de Honduras y Guatemala irán a España

Por Agencia EFE

Diferentes organizaciones agrarias de Huelva (sur de España) iniciaron una campaña de selección de trabajadores con contrato en origen en Honduras, Guatemala y Paraguay para formar un contingente general de 2.700 trabajadores que se desplazarán a esa provincia para una campaña agrícola.

Según informó la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) en un comunicado, la distribución por países será: 2.000 trabajadores procedentes de Honduras, 500 de Guatemala y 200 de Paraguay.