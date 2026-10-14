Unos 2.500 trabajadores temporales de Honduras y Guatemala irán a España

Por Agencia EFE
Diferentes organizaciones agrarias de Huelva (sur de España) iniciaron una campaña de selección de trabajadores con contrato en origen en Honduras, Guatemala y Paraguay para formar un contingente general de 2.700 trabajadores que se desplazarán a esa provincia para una campaña agrícola.
Según informó la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) en un comunicado, la distribución por países será: 2.000 trabajadores procedentes de Honduras, 500 de Guatemala y 200 de Paraguay.
La primera fase, que comenzó este martes en Honduras, se realiza en distintos puntos del país, entre ellos Nacaome, Juticalpa, Intibucá, San Pedro Sula y Tegucigalpa.
El proceso completo se prolongará durante más de veinte días. Tras finalizar la fase de Honduras, continuará el trabajo de selección en Guatemala y Paraguay.
Asaja-Huelva subrayó que la contratación en origen constituye una herramienta fundamental para atender de manera ordenada las necesidades de mano de obra del sector agrícola del sur de España, especialmente de los frutos rojos.