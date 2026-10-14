FMI advierte a EE.UU: crecer no basta para reducir deuda, mientras repunta inflación

Centroamérica & Mundo

La directora general de Fondo, Kristalina Georgieva, reclama medidas fiscales para encauzar el endeudamiento estadounidense. La aceleración de los precios y los mayores costos de financiamiento estrechan el margen de Washington, con efectos que pueden extenderse a otras economías.

Por: Revistaeyn.com Estados Unidos enfrenta dos presiones que se refuerzan: necesita corregir su trayectoria de endeudamiento mientras el repunte de la inflación dificulta un alivio en el costo del dinero. En ese escenario, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que confiar en el crecimiento económico será insuficiente para ordenar las cuentas públicas y reclamó medidas fiscales que permitan reducir los desequilibrios. El mensaje de Kristalina Georgieva, Directora Gerente del organismo, apunta a una premisa central de la estrategia de Washington: que una expansión económica vigorosa permitirá disminuir el peso del déficit y la deuda. Durante las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en Bangkok, este 14 de octubre, sostuvo que el crecimiento ayuda, pero no puede producir los ajustes necesarios con suficiente rapidez. Por ello, consideró necesarias decisiones sobre ingresos y gastos. La advertencia adquiere mayor relevancia con el nuevo dato de precios estadounidense. La inflación anual llegó al 3,7% en septiembre, frente al 3,4% de agosto, mientras el índice de precios al consumidor (IPC) aumentó un 0,6% mensual. Ambas cifras muestran un escenario que complica la reducción de las presiones inflacionarias.

La presión de los precios alcanza a las cuentas públicas

El encarecimiento de la gasolina fue un motor importante del repunte. Sin embargo, la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, también aumentó en términos interanuales: pasó del 2,4% al 2,6%. Su avance mensual se mantuvo en un 0,3%, por lo que el informe combina una fuerte presión energética con señales de persistencia en otros componentes. El dato vuelve más compleja la tarea de la Reserva Federal. Según Reuters, el banco central elevó su tasa de referencia en septiembre al rango de 3,75%-4,00%, y las cifras de inflación reabrieron la discusión sobre otro incremento en su reunión de octubre. Una nueva subida sigue siendo una posibilidad, no una decisión adoptada. Además, la Fed evalúa su meta del 2% con el índice de precios del gasto en consumo personal, una medición diferente del IPC. Para las finanzas públicas, la conexión es directa: cuando el Gobierno emite deuda o refinancia obligaciones que vencen, unas condiciones de financiamiento más exigentes pueden elevar su factura de intereses. Esa transmisión ocurre gradualmente, según los plazos y características de los títulos. El resultado es un margen presupuestario más estrecho. Una mayor proporción de recursos destinada a intereses dificulta financiar otras prioridades y aumenta el esfuerzo necesario para estabilizar la deuda.

Crecer ayuda, pero no sustituye las decisiones fiscales

Una economía en expansión puede fortalecer la recaudación y reducir la proporción de deuda respecto del producto interno bruto. Pero ese beneficio puede resultar insuficiente si persisten los déficits y aumenta el costo de financiar las obligaciones públicas. El FMI señala que la combinación de deuda elevada, intereses mayores y presiones persistentes de gasto exige actuar antes de que los mercados impongan un ajuste más doloroso. Rodrigo Valdés, director del Departamento de Asuntos Fiscales, advirtió que los riesgos están aumentando y que en muchos países la respuesta continúa siendo insuficiente. La preocupación tampoco depende exclusivamente de las tasas de la Fed. Los inversionistas que compran bonos de largo plazo consideran la inflación esperada, las necesidades futuras de emisión y la credibilidad de las cuentas públicas. De acuerdo con el análisis del FMI recogido por Bloomberg Línea, el rendimiento promedio de los bonos gubernamentales a diez años del G7 aumentó más de un punto porcentual entre febrero y septiembre, hasta alcanzar su mayor nivel en casi dos décadas. El organismo también advierte que un endeudamiento elevado hace que los intereses del mercado sean más sensibles a las perspectivas fiscales.

Una advertencia con alcance internacional