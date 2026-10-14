Consumo de golosinas en Centroamérica sube 3% por efecto de Halloween

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Halloween se posiciona como una fecha estratégica para las empresas del sector, que encuentran en los cambios estacionales de consumo una oportunidad para dinamizar sus ventas y fortalecer su presencia comercial.

Por revistaeyn.com El consumo de golosinas en Centroamérica registra un incremento del 3% por encima de su promedio anual durante octubre, impulsado por las celebraciones de Halloween y una mayor demanda de productos para compartir. Honduras lidera el comportamiento estacional, mientras que categorías como los malvaviscos y los pastelitos ganan protagonismo en mercados específicos de la región. De acuerdo con un análisis de NielsenIQ (NIQ), que compara el desempeño de octubre de 2025 con el mismo mes de 2024, la temporada representa una oportunidad comercial relevante para las empresas de consumo masivo.

El aumento de las ventas se extiende por los mercados centroamericanos, con Honduras a la cabeza con un alza del 4% frente a su promedio anual, seguido de El Salvador y Costa Rica, ambos con un crecimiento del 3%. En Costa Rica, los malvaviscos sobresalen con una demanda que supera en un 22% su nivel habitual, reflejo de la preferencia por productos asociados con las actividades de la temporada. Los chocolates mantienen la mayor participación en las ventas de golosinas, especialmente en presentaciones individuales de entre 41 y 60 gramos, que facilitan su consumo y distribución. Por su parte, los pastelitos destacan por su dinamismo comercial, con un crecimiento regional del 4,1% en ventas valor, indicador que alcanza el 5,7% en Costa Rica.