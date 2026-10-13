MD 2026 | Costa Rica será sede del evento Mujeres Desafiantes de la Década

Mujeres Desafiantes

Líderes centroamericanas de los Negocios y Sin Límites, empresarias, ejecutivas y referentes de la innovación, la ciencia y la cultura se reunirán este jueves 15 de octubre de 2:00 a 8:00 p.m., en el Centro de Convenciones de Costa Rica para celebrar 10 años de Mujeres Desafiantes by E&N.

Por: Revistaeyn.com Estrategia & Negocios celebra diez años de la creación de su plataforma pionera dedicada a visibilizar el liderazgo femenino en la región y promover la agenda de equidad. El evento Mujeres Desafiantes de la Década ofrecerá paneles, charlas y espacios de intercambio e inspiración sobre dirección de organizaciones, innovación, empoderamiento personal y oportunidades para las mujeres en los negocios. Entre las participantes estarán Stephanie Melville, directora de la Junta Directiva de Progreso; Ana Karina Smith, estratega de liderazgo y expresidenta de la Asociación de Directoras de Panamá, Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas de BAC; la cineasta costarricense Antonella Sudassasi y Andrea Cardona, primera mujer centroamericana en alcanzar la cima del Everest.

La neurocientífica Gabriela Asturias, formada en Duke y Stanford, hablará de cómo ha construido su carrera para ayudar a dar soluciones a algunos de los desafíos más persistentes de Guatemala: la desnutrición infantil, las dificultades de acceso a la atención médica y la salud mental.

Diez años de historias Desafiantes

Desde 2016, Mujeres Desafiantes ha entrevistado a más de 500 protagonistas de Centroamérica que han hecho parte de diez ediciones especiales. Sus encuentros presenciales en El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica han convocado a más de 100 panelistas y 3.000 asistentes. La Edición y Evento MD 2026 propone revisar los avances de la década y las brechas que persisten, con experiencias de mujeres de distintas generaciones y sectores.

La celebración incluye una edición especial de E&N que propone una lectura combinada de trayectorias personales, indicadores regionales, investigaciones especializadas y análisis sobre las transformaciones del liderazgo femenino. La revista también reúne contenidos de inteligencia e investigación que aportan nuevas lecturas sobre la situación de las mujeres centroamericanas. “Hemos sido cronistas de los desafíos de las Centroamericanas en una década, dando voz al universo de las Mujeres Desafiantes de Centroamérica que componen Presidentas de empresas, CEO, altas directoras, banqueras, inversionistas, innovadoras fintech y expertas en robótica, inteligencia artificial, arquitectura sostenible y tecnologías inmersivas, así como mujeres en la cultura y en el poder", destacó Lizza Bobadilla, gerente de Audiencias Segmentadas de Grupo OPSA y líder de Revista E&N. Y agregó: "En cada edición y evento de Mujeres Desafiantes encontrarán nuevos perfiles de centroamericanas que impactan en sus países y trascienden a la región y el mundo, así como un análisis riguroso de indicadores económicos y sociales que impactan a las mujeres, desde barreras de financiamiento hasta políticas activas de inclusión. Seguiremos adaptándonos a los caminos que crucen las próximas Desafiantes de Centroamérica”.

Voces empresariales, diálogo y ecosistema digital

El evento iniciará con el panel sobre Mujeres Desafiantes en los Negocios y las Organizaciones contará con Stephanie Melville, Board Member de Progreso, Guatemala; Ana Karina Smith, estratega de liderazgo, miembro de Juntas Directivas y expresidenta de la Asociación de Directoras de Panamá y Laura Moreno, Vicepresidenta de Relaciones Corporativas, Sostenibilidad y Mercadeo de BAC, Costa Rica.

Gabriela Roca, Directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Grupo AG (Guatemala), líder en la producción de acero, compartirá su charla: ¿Y por qué no?. Además, contaremos con la intervención exclusiva de Silvia Chaves Herra, Directora de Experiencia de Marca, Relaciones Corporativas y Sostenibilidad del Banco Nacional (Costa Rica), con una Intervención Exclusiva: Cuando una mujer avanza, Costa Rica avanza. Más adelante, Lady Campos, Gerente de Desarrollo de Negocios para Centroamérica de Schneider Electric (Costa Rica), expondrá su ponencia: De la intención al impacto.

Dianne Medrano, CEO de Centenario Internacional y Fundadora de Utopías de una CEO (Costa Rica), compartirá su visión de liderazgo con la charla: Arquitectura del sostén. Posteriormente, Jazmín Alvarado González, Líder del Centro de Servicios Globales de Norte América y Bimbo Latin Centro (Costa Rica), brindará su visión de liderazgo con la plática: La Carrera Pasa Mientras la Vida Sucede. El Foro multigeneracional Mujeres Desafiantes sin Límites reunirá a la directora de cine dos veces nominada al Goya Antonella Sudassasi (Costa Rica); a Gabriela Asturias, médica y científica guatemalteca, co-creadora del ecosistema de salud digital ALMA; y a Gabriela Torres, innovadora tech, CEO y fundadora de Coreva Global, de El Salvador.

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Para culminar el evento, la escaladora y speaker internacional Andrea Cardona, primera centroamericana en conquistar el Everest y Primera latinoamericana en completar las Siete Cumbres (las montañas más altas de cada continente) y CEO de The Altitude Company, brindará la charla desafiante de cierre: El poder de dar un paso más. Durante el evento, presentaremos los resultados del Primer Estudio de Mujeres Influyentes Digitales, un estudio de Social Listening, desarrollado por Upgrade Comunicación para E&N, que analiza cómo las líderes de Centroamérica y República Dominicana construyen visibilidad e influencia en las conversaciones digitales. Cecilia Córdoba, Socia-Directora de la agencia latinoamericana, compartirá hallazgos de la investigación que analizó más de 35.000 registros de medios digitales y redes sociales entre 2024-2026 en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

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