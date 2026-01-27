Encuentros EyN 2026: Lecciones del Liderazgo Admirable de Centroamérica

Por Gabriela Melara/Editora Digital/revistaeyn.com

Revista Estrategia & Negocios regresa con fuerza en 2026. Este próximo jueves 5 de febrero se reactivan nuestros Encuentros E&N, esos espacios virtuales que nos permiten conectar con nuestra comunidad de una manera cercana. Lo invitamos a participar en el primer webinar del año, que analiza las claves con las que empresas y empresarios de Centroamérica ganan Admiración. Solo regístrese en este formulario y atienda a la cita, a partir de las 10:00 am. en la plataforma Teams.

En medio de la incertidumbre, cambios vertiginosos en los mercados, aceleración disruptiva, transformación digital, nuevos paradigmas, nuevos consumidores, transformaciones del comercio global, además de la polarización política y social, ser una empresa o empresario Admirado es una ventaja competitiva. ¿Cómo lo logran los Admirados de E&N? Junto con los socios de Skaleno Advisory, lo analizaremos con aprendizajes que nos brindan los propios líderes.

Lo invitamos a conocer cómo las empresas y empresarios que Centroamérica admira impulsan la innovación, aseguran el crecimiento, se adaptan al entorno, gestionan con transparencia, se involucran en agenda sostenible, impulsan a las personas, ganan credibilidad en comunidades de influencia y legitimidad frente a stakeholders.

El equipo de E&N que lideró el especial Admirados de Centroamérica 2025, junto con Miguel de Merodio y Alejandro Domínguez, socios de Skaleno Advisory, develarán los aprendizajes que nos dejaron los Admirados 2025 para construir liderazgo admirable sostenible con futuro.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE

Este evento es por inscripción, le animamos a dejar sus datos en el este enlace para recibir la confirmación del Encuentro E&N y participar de esta actividad que marca el inicio de una nueva etapa de eventos de la revista. (Cupos limitados).