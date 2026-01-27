Encuentros EyN 2026: Lecciones del Liderazgo Admirable de Centroamérica

Por Gabriela Melara/Editora Digital/revistaeyn.com
Revista Estrategia & Negocios regresa con fuerza en 2026. Este próximo jueves 5 de febrero se reactivan nuestros Encuentros E&N, esos espacios virtuales que nos permiten conectar con nuestra comunidad de una manera cercana. Lo invitamos a participar en el primer webinar del año, que analiza las claves con las que empresas y empresarios de Centroamérica ganan Admiración. Solo regístrese en este formulario y atienda a la cita, a partir de las 10:00 am. en la plataforma Teams.
En medio de la incertidumbre, cambios vertiginosos en los mercados, aceleración disruptiva, transformación digital, nuevos paradigmas, nuevos consumidores, transformaciones del comercio global, además de la polarización política y social, ser una empresa o empresario Admirado es una ventaja competitiva. ¿Cómo lo logran los Admirados de E&N? Junto con los socios de Skaleno Advisory, lo analizaremos con aprendizajes que nos brindan los propios líderes.
Lo invitamos a conocer cómo las empresas y empresarios que Centroamérica admira impulsan la innovación, aseguran el crecimiento, se adaptan al entorno, gestionan con transparencia, se involucran en agenda sostenible, impulsan a las personas, ganan credibilidad en comunidades de influencia y legitimidad frente a stakeholders.
El equipo de E&N que lideró el especial Admirados de Centroamérica 2025, junto con Miguel de Merodio y Alejandro Domínguez, socios de Skaleno Advisory, develarán los aprendizajes que nos dejaron los Admirados 2025 para construir liderazgo admirable sostenible con futuro.
Este evento es por inscripción, le animamos a dejar sus datos en el este enlace para recibir la confirmación del Encuentro E&N y participar de esta actividad que marca el inicio de una nueva etapa de eventos de la revista. (Cupos limitados).
Para conocer más sobre nuestros eventos y otros especiales lo invitamos a seguirnos en LinkedIn y a descargar nuestro más reciente especial Admirados de Centroamérica.
ADMIRADOS: UNA GUÍA PARA LOS LÍDERES EMPRESARIALES
Este Encuentro E&N le permitirá inspirarse con las buenas prácticas y las áreas de mejora que los expertos identifican analizando el liderazgo empresarial admirado en cuatro ejes:
-Gobierno Corporativo y Gestión Transparente
-Visión Estratégica & Innovación en el modelo de negocio
-Adaptabilidad al Entorno
-Transformación Digital & Experiencia del Cliente
CONOZCA A NUESTROS EXPERTOS:
Los expertos de Skaleno presentarán una lectura acerca del liderazgo empresarial admirado, las tendencias de gestión empresarial y las mejores prácticas de las empresas admirables.
¿Con cuáles estrategias están ganando admiración y qué podemos aprender para cimentar nuestro propio liderazgo admirable? ¿Qué define la cultura empresarial admirada en Centroamérica? ¿Cómo aporta el conocimiento de los liderazgos admirables a una cultura de mejora de la gestión empresarial? Son solo algunas de las preguntas que nos responderán en su charla: "Los Aprendizajes de las Prácticas Más Admirables de los Admirados de Centroamérica".
Miguel de Merodio. Socio fundador de Skaleno Advisory. Licenciado en Derecho y Maestría de Recursos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid. Master Coach por The International School of Coaching. Coach de Equipos por la Escuela Europea de Coaching. Asesor de Familias Empresarias, consultor de Empresas Familiares y autor del libro “Empresa Familiar: La Alquimia del Legado. Guía práctica para seguir prosperando juntos”.
Alejandro Domínguez. Socio director de Skaleno Advisory. Ingeniero con especialidad en el área Industrial por la Universidad la Salle en México y un post-grado en Estrategia Comercial en el ITAM. Más de 25 años de experiencia en Consultoría. Asesor de empresas Multinacionales como MetLife, Vitro, GRUMA, de Empresas Familiares como Grupo Simán, Grupo OPSA, CMI y en el sector Público de Pemex, INM, Fonatur, RECOPE. Además de conferencista en diversos foros y países en temas como Organizaciones Ágiles, Liderazgo, Transformación y Sostenibilidad Digital, Innovación y Trabajo virtual.