Roberto Lara: Castillo Hermanos debe aspirar a ser referente a nivel global, porque actualmente se compite con el mundo

Durante su intervención participación en el Foro Regional Empresarios de Alta Confianza, que se llevó a cabo en el HQ Fontabella Business Lifestyle Center de la ciudad de Guatemala, el directivo fue presentado como el encargado de liderar una empresa con múltiples empresas y marcas, con presencia en todo el territorio centroamericano; y el responsable de lidiar con los intereses diversos de sus múltiples stakeholders. “Yo llegué a Castillo Hermanos hace 22 años y rápidamente aprendí dos claves del liderazgo de la compañía: la primera es que la palabra vale más que un contrato, así que hay que tener cuidado a lo que te comprometes porque lo tienes que cumplir. Segundo: los colaboradores son una extensión de la familia, entonces la confianza empieza y se construye en casa. Si no construimos la confianza dentro de casa, no vamos a poder construir confianza con todos los stakeholders con los que nos relacionamos ”.

Uno de esos líderes empresariales fue Roberto Lara, CEO de Castillo Hermanos, quien en la edición especial de Estrategia & Negocios en la que se divulgaron los resultados de la investigación “Reputación en Centroamérica 2025: El Valor de la Confianza”, aseguró que la confianza es el centro de una gestión efectiva, y no solo un valor deseable sino el cimiento que sostiene cada decisión. Para Lara, la confianza de la sociedad exige coherencia, integridad y resultados sostenibles, e implica asumir un rol más allá del negocio, convirtiéndose en agentes de transformación.

Importantes líderes empresariales de Guatemala y Centroamérica se reunieron el pasado jueves durante el Encuentro Regional de Empresas y Empresarios 2025: Construyendo Confianza, organizado por Revista Estrategia & Negocios -en alianza con DATOS Group y PIZZOLANTE- para compartir la forma en que sus organizaciones están generando confianza y las acciones que están impulsando encaminadas a generar valor a sus grupos de interés.

En esta línea, el CEO resaltó que, en mayo de este año, Castillo Hermanos cerró la adquisición más importante de la historia de la compañía, que es la de Harvest Hill Beverage en Estados Unidos, “una adquisición transformacional para el Grupo”. Según Lara, la integración de ambas compañías y sus respectivos colaboradores ha resultado una experiencia de mucha receptividad y aceptación, dejando en claro que la parte humana de las organizaciones rápidamente se “acoge y abraza”.



“Para mí, ahí es donde empieza la confianza, con la relación humana y con cumplir con lo que nosotros ofrecemos”, dijo Lara, líder de la quinta generación de Castillo Hermanos, quien al asumir la dirección de la compañía recibió también un legado de más de 100 años de historia.



CASTILLO HERMANOS: CENTRADA EN EL SER HUMANO Y RELACIONES DE LARGO PLAZO



Esta trayectoria centenaria ha resultado clave para lograr generar confianza entre sus públicos. En este sentido, el CEO asegura que una de las claves del éxito es que la compañía está centrada en el ser humano. “Hemos estado con nuestros colaboradores en todo momento, estamos con nuestra gente en los momentos buenos pero también en los difíciles”, manifestó. La ocasión de demostrarlo llegó, por ejemplo cuando la compañía implementó el sistema SAP, uno de los grandes beneficios que prometía esta solución era la reducción de plazas laborales, y la primer promesa que Castillo Hermanos hizo a sus colaboradores fue que no se iba a perder una sola plaza a raíz de la implementación de SAP. “Ellos, al confiar en la empresa, pueden irradiar esa confianza hacia afuera”.



El líder de Castillo Hermanos también hizo énfasis en que la empresa tiene una visión de largo plazo, “y para nosotros una relación de largo plazo es de 100 años más, no 10”. Lara aseguró que al enfrentar situaciones difíciles al frente de la compañía, tiene claro que sus antecesores atravesaron situaciones iguales o peores, pensamiento que le sirve para apegarse a los principios y valores que rigen a la organización desde sus inicios.



Lara también destacó que la confianza es un elemento clave que impacta directamente en su capacidad de expansión. “La confianza ha sido fundamental y absolutamente necesaria para crecer y entrar a mercados como Estados Unidos, país que tiene altos niveles de exigencia”, indicó. Según él, Latinoamérica no es una región que comúnmente ingrese de una manera importante a hacer negocios a la nación norteamericana, por lo que la reciente adquisición de Castillo Hermanos en ese territorio es un hito. “Si no hubiéramos tenido una forma de irradiar confianza a quienes eran los dueños de esa empresa y a los colaboradores, no se hubiera logrado, y menos habríamos podido asociarnos con Centerview Capital, que es liderado por James Kilts, quien fue el chairman de Gillette cuando se vendió a P&G, y con Dave West, ex CEO de Hershey. Ellos son ahora nuestros socios”, dijo.



En este sentido, el CEO manifestó: “en el contexto empresarial y de negocios actual, Castillo Hermanos debe aspirar a ser referente a nivel global -ya no solo regional- porque actualmente se compite con el mundo”, puntualizó.