Banco Nacional: Solidez que inspira confianza

Por E&N Brand Lab para Banco Nacional

Banco Nacional (BN,) la entidad más grande del sistema financiero costarricense, es un referente de solidez y ha consolidado su liderazgo acompañando a sus 2,6 millones de clientes con un principio rector: ser dignos de la confianza que se les deposita. “Más allá de otorgar créditos, en el BN vendemos confianza”, afirma Rosaysella Ulloa Villalobos, Gerente General de la entidad.

“La mejor muestra de confianza es la lealtad de nuestros 2,6 millones de clientes, quienes han depositado en nosotros sus sueños: el desarrollo de sus emprendimientos o negocios y la construcción de su vivienda”, valora.

El banco ha construido una cultura institucional basada en la transparencia, la ética, empatía y escucha activa. Cada decisión de negocio y cada servicio ofrecido se alinean con el propósito de generar valor no solo financiero, sino también social.

Ulloa Villalobos valora que cada servicio que brindan se traduce en progreso y bienestar para miles de familias. “Ser confiables nos permite acompañar a las personas en momentos clave de sus vidas”.

Los números de la entidad ponen de relieve este aporte. El BN ha otorgado financiamiento a más de 236.000 emprendedores y pequeñas empresas, apoyo financiero acerca de 258.000 mujeres y la concreción del sueño de vivienda para más de 50.000 familias en el último año.

BANCO SOSTENIBLE

Ulloa Villalobos agrega que el norte del BN es la certeza de un crecimiento con propósito y que se puede ser una institución líder sin dejar de lado la responsabilidad con las personas y el planeta.

“Nuestro valor agregado es ser sostenibles, en el BN no es una moda ni una estrategia de mercadeo. Es parte de nuestro ADN. Este año celebramos 20 años de estar hechos de sostenibilidad, y eso significa que cada decisión, cada producto, cada servicio, está pensado para generar valor económico, social y ambiental”, destaca.

TRES CLAVES DEL LIDERAZGO DE BN

01. El BN es el único banco que llega a todos los rincones de Costa Rica, a través de sus 152 sucursales, más de 3.000 puntos de BN Servicios y canales digitales. Esto incluye incluso zonas remotas como las islas y territorios indígenas.

02. Desde sus orígenes apoya al sector agrícola, además cuenta con programas como BN Mujer, que ha empoderado a más de 1,3 millones de mujeres y BN Pymes, que ha financiado a más de 350.000 Mipymes.

03. Además, iniciativas como el Programa Pura Verde y la emisión del Bono Azul reflejan el liderazgo del BN en sostenibilidad y su contribución directa a la meta nacional de carbono neutralidad.

UN BANCO CON PROPÓSITO

Bajo su lema “Juntos somos humanos, cercanos y sostenibles” la entidad se consolida como motor de crecimiento, confianza y de impacto social. Destacan los siguientes hitos:

» BN lidera el mercado hipotecario conel 22,64 % de participación.

» BN alcanza una cartera de crédito de 5.8 billones en 2024, con un crecimiento del 6,5%.

» BN recibió el Premio Alide por su Bono Social, modelo replicable de inclusión económica.

» En 2024, BN logró el mejor desempeño en utilidades de su historia.